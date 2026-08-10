偶像女生最嫩組合IdG 2%出道 落區遇靚仔遊客邀合照

「IdG 2%」是「偶像女生──一期生」中，年紀最細的組合，經歷超過570日的練習生訓練後組成，成員有15歲的Fiona（李曉琳）及17歲的Elva（吳雨蕎），並以本地創作小清新作品《借啲倚》正式加入樂壇。Fiona及Elva二人從一期生遴選開始認識的，其友情亦瞬間成為訓練中的糖黐豆組，二人手拖手遊走各大小型公開表演活動，相輔相依靠，默契十足，亦成為了網絡上公開演練中的自然CP。而「IdG偶像女生」總製作人作曲人亞拔及作詞人鍾說，亦看準二人感情間的微妙關係作靈感，度身訂造寫成「IdG 2%」第一首派品作品《借啲倚》。

粉絲整裝待發在守候

早前的出道日，「IdG 2%」Fiona及Elva首站到廣播道商台錄音後，就到旺角快閃宣傳，一眾粉絲們已整裝待發在守候，二人一落車瞬間被一大班粉絲包圍，亦有粉絲特別花盡心思設計應援海報及紙牌為她們打氣，而兩位小妹妹亦帶備自己的小卡派發給粉絲及旺角的市民。其間，突然有一位靚仔遊客主動邀請兩位小妹妹和他合照，而兩位小妹妹亦化身一日限定旅遊大使簡述香港好去處及介紹她們是剛正式出道的香港組合。

第二站銅鑼灣，當然要到網絡上拍街舞聖地一遊。二人又表演其第一首派台歌曲《借啲倚》的手勢舞步，更邀請現場6位粉絲學習《借啲倚》的舞步，而兩位小妹妹亦送上限定版毛巾作出回禮。最後為紀念這特別日子，更於一眾粉絲影大合照，令是次出道第一個任務順利圓滿舉行。