張彥博首露股演出 搏盡追夢堅持足廿年無悔

張彥博在《非份之罪》中有露股演出，亦是他入行廿年以來最大膽的嘗試。早前他開直播表示《非份之罪》已是他唯一一部的劇集存貨，自己仍等候公司安排，並表示自己很想拍戲，在公仔箱跟大家見面。雖然幕前工作不多，但張彥博每當預到角色時，都會付最大努力，而且他的角色往往令人留下深刻印象。

忠奸角色應付自如 張彥博透露當時拍攝時，完全不知道自己的白滑籮柚露了出來。他笑言：「（你係完全唔知道條褲拉到咁低嘅？）我真係唔知呀，當時豹哥有同我講轉頭會拉低條褲，我咪話好咯！嗰日我冇睇playback，因為我好趕！」回顧他過去演過的角色，均有不俗表現。 2016年，他憑劇集《一屋老友記》的廢青「寶怡（細寶、David）」一角而獲關注，他在《跳躍生命線》扮演的「雄姐」慘死一幕，令不少觀眾睇到眼濕濕，《金宵大廈》系列飾演相機店老闆林若思（林哥仔）也一度成為網民討論。最令人意想不到的是，平日斯斯文文的張彥博，在《奪命提示》中一改形象，變成大奸角，不少觀眾對他刮目相看，認為他的可塑性甚高。

相信金子總會有發光的一天 張彥博不但演得，亦是唱得之人，他曾是赤子樂隊成員之一，參加過《快樂男聲》，早前更舉行了入行廿周年的演唱會。他在演唱會上表示自己總是比人遲起步，以30多歲之齡參加歌唱比賽，因為其餘的參賽者大多是19歲，到參加無綫電視第27期藝員訓練班，他亦是年紀最大的一個，與他同期的演員有阮治棕、丘梓謙、焦浩軒、容天佑、董敬文，張彥博比他們大差不多10年。 他說：「我係度問自己，點解我人生成日點解咁遲，但自己一直同自己講，金子總有一日發光！我阿爸都有同我講過，你個人生得無咁聰明，咪將勤補拙，人哋腳長過你，你咪行快兩步，只有咁樣先可以追趕失去嘅嘢。所以，我會繼續堅持下去！雖然我唔叻，但我會堅持落去！」