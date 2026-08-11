熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
%E5%A8%9B%E6%A8%82
出版：2026-Aug-11 13:00
更新：2026-Aug-11 13:00

Jer初做主持獲讚有急才 爆Edan係君如生日雀局大贏家 Ian腳傷腫痛難根治團Con頂硬上(有片)

分享：

MIRROR成員陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)和陳瑞輝(Frankie)昨晚出席ViuTV直播節目《8點直樂 VIURIETY》，3子「變聲」出場，Jer更是「un」住講鄉音，相當爆笑。今集Food Night由Ian擔任主廚與Jer和Frankie聯手為兩位配音員林司聰和黃啟明下廚烹調美食，他們亦趁機向兩位配音員偷師，即場聲演公司3隻吉祥物，Ian以懶慵聲線演繹賴床的生啤，Frankie扮演慌亂執書包上學的生氣，喜感十足，Jer則變女聲演貪靚姿整的生菜，可愛度爆燈，齊齊上演一段起床上學動畫劇場，有板有眼。

Be34b8b9 2bfa 46ef b85f 69573e470433 30edd5c6 11a1 4f4a 8d8f f3d8b64930e7 D118a81b 7131 4172 b2e0 61001b1839f0 A0618cce 50ca 4b4b 93ea cf80e26a11f4

黃奕晨情侶檔默契最差

在「護胃」環節，Jer帶領Ian和Frankie做護胃操，搞笑地變晨運阿伯做早操。3子聯手炮製水煮蛋淮山肥牛料理，並親自向觀眾席的fans端上餵食，Jer笑言：「食完個胃係咪即刻冇晒事？」Ian則疑惑地回應：「人哋個胃本身都冇事！」在遊戲環節，Jer和沈殷怡(Shirley)化身調解黑白天使擔任主持，在快慢快答「心靈感應」遊戲中，經常拍檔主持的強尼與蔡宛珊(Sarika)，幾乎「神同步」獲得9分，完勝情侶檔上陣的黃奕晨(Dixon)與王頌茵(Kathy仔)，10題僅答中4題，默契麻麻。

「大細陳」贏2000元獎金

而「大細陳」Ian與Frankie亦不敵強尼組，但兩人扮可愛、派心與向粉絲表白，已教fans興奮尖叫。在「大電視」遊戲中，Frankie經常get錯Ian的提示動作，令Ian相當氣餒：「算啦，由佢啦！」在「心有靈犀」猜猜畫畫遊戲，Frankie展現神級畫工速畫動物，Ian多次舉手搶得卻不被選中，其間問到哪隻是樹熊時，Jer刻意指定Ian作答，最後他與Frankie一隊猜中最多答案，成功贏得2000元獎金。

79bae606 f967 48d3 b5d5 09ea67678b7e 5a48f5d5 9bd7 460f b42d 96f59427b399 24d1ea8b 1869 4522 a774 0ac588e17652 85746e2f dba2 43f1 8992 8224f4d444dd A646ac9d 493e 43ff b28a ee4e5b1ebc1f 894a092c d30f 4a27 9cca 79f292043519 B7976bc0 6a0f 4683 872b 2555ce7553ab

Frankie畫功實而不華

陳卓賢、陳瑞輝及柳應廷在節目後受訪，Jer初次做直播節目主持，獲拍檔Shirley大讚反應快，古靈精怪有急才，他笑言因上次贏了$1400，今次不准再玩遊戲才獲委任做主持，「我發覺做主持都幾大壓力，要記流程和稿，又要lead住大家，好多臨場執生技巧，平時無靈魂咁上嚟玩，原來係幾開心。」他直言有少許爆肚，問到可有興趣再做主持，他秒回：「又冇喎，我鍾意玩多啲。」「大細陳」拍住玩遊戲，他評Frankie畫功實而不華，「俾到你要估嘅要素俾你，刻畫到重點已足夠，雖然佢隻斑馬完全唔似馬，但睇到斑紋就夠。」Frankie笑言以實用為主。至於兩人的默契，Ian分析道，「其實我哋無乜默契已經係大家嘅一種默契。以我哋兩個嚟講，已經超咗預期。」

Ian唔敢聲演生啤

3子即場為生啤、生氣和生菜配音，3子異口同聲認為新鮮又好玩，Jer坦言，「一直都想幫卡通人物配音，今次都算實現夢想。」他希望有機會為音樂劇配音。談到以今次女聲為生菜配音，令人聯想他在《四鏡大暴走》以子喉唱帝女花，他笑言，「大家睇得起我，多謝晒。」Frankie認為角色分配很合適，「我記得第一次配完，阿陳都話幾似。」Ian卻一臉疑惑笑言不記得。問到再聲演公司吉祥物，Ian就率先表態，「我覺得生啤代表ViuTV99台，我孭唔起呢個重任，我相信有更好嘅人選。」

A530f426 a38e 4cf0 9129 f8d39d386cb2 4b6ccab8 b4e0 49ab 92ab b2ac40d0585c 88969620 fbe1 4835 9952 4b9ce9106a5e 7424f5e9 44eb 48ea afb2 76940514df5d 808c37e3 2fe9 47d4 803c a144460bfa5f 7746d34e 63a2 441c 898e b8b50778a84c 6fdd277e 7eb7 4e86 9a04 edd079cab5de 39f49c69 8567 44e6 ae15 c07995de2567 Ca28d76b 2210 4f94 bbd0 121b4970697d Ad624e35 989f 44d6 9645 83c355abed07

嫌棄12男人去船P

3子表示將於下星期開始拍團綜，但節目組保持神秘，仍未知有甚麼項目，但暫時未接獲通知要執行李，問到想回家或在外留宿，3子意見一致寧願拍完回家，舒服休息，Jer笑言，「我想執行李㗎，我係想去外國，奈何喺香港拍，有少少失望。」至於AK建議12男生去船P，Frankie即反問：「集船有幾大？郵輪船P得唔得？AK喎，唔係唔得嘛！郵輪就開心。」對於12個男人去船P，Frankie就板著臉示意嫌棄。

惡性循環

早前宣布團Con沒有個人環節，全團或小組表演，Ian腳傷未癒，坦言擔心應付大量舞蹈，「無可能一時三刻好嘅，長年累月嘅傷患，其實我仲腫緊，雖然concert跳嘅部份唔多，但每日都包紮住，仲未消腫，惟有盡力。」他表示有做物理治療，但都是治標不治本，「好多都係延緩痛楚，難以根治。最痛試過行唔到路，上年比較嚴重，行路趷下趷下，上落樓梯都痛，而為比上年好咗啲，但都係有腫痛。」為應付跳舞，他表示會有鍛練腳部肌肉，但有點像惡性循環，「因為痛緊腫緊，好難train到，需要時間。」

Fe61f8b1 e40d 4a96 9750 9ce7b6a2dd4e B5078ae9 2c57 45bc 8df2 292867243f49 375ad0bf 2050 4a27 b954 519cef5841d3 0c313150 3ad9 47c3 8b62 a447c6b94ee9 8a89e4c4 aee9 48f3 a229 879272bcf6f5 D9eb0868 c9a0 4e55 a452 a7fe5e9348a8

爆Edan大贏家 親解尷尬樣

談到日前出席吳君如生日派對，，同場的阿佘自言與君如化身「洗牌機器」，更大爆有人食「天糊」，Jer認為最緊要能與君如食飯開心慶生日，「因為食天糊時我未到，我係接力。」至於被發現切蛋糕時表現尷尬，以手遮臉，他解釋，「因為唱咗好多次生日歌，應該係唱到第3、4次，所以有少少尷尬。」不過今次他自言輸錢，至於誰是天糊大贏家，「聽講係Edan。(君如話唔知玩緊咩)個玩法比較新，肥仔教出嚟，唔係簡單嘢，我都見佢哋幾enjoy，不過佢(君如)最後唔肯坐返落嚟。」問到大細陳可有興趣加入雀局，Frankie自言不夠高階，不想獻醜；Ian就不懂打牌。

樂於迎戰許廷鏗

Jer曾誇下海口打Pickleball贏許廷鏗，令Alfred下戰書跟他比賽，更揚言讓賽5分，Jer笑言樂於迎戰，「幾驚佢唔讓我，(5分夠唔夠？)其實都係玩下啫，大家唔好咁認真啦！(佢好認真)假㗎，一個唔小心俾我KO佢……講吓。」

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務