Jer初做主持獲讚有急才 爆Edan係君如生日雀局大贏家 Ian腳傷腫痛難根治團Con頂硬上(有片)

MIRROR成員陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)和陳瑞輝(Frankie)昨晚出席ViuTV直播節目《8點直樂 VIURIETY》，3子「變聲」出場，Jer更是「un」住講鄉音，相當爆笑。今集Food Night由Ian擔任主廚與Jer和Frankie聯手為兩位配音員林司聰和黃啟明下廚烹調美食，他們亦趁機向兩位配音員偷師，即場聲演公司3隻吉祥物，Ian以懶慵聲線演繹賴床的生啤，Frankie扮演慌亂執書包上學的生氣，喜感十足，Jer則變女聲演貪靚姿整的生菜，可愛度爆燈，齊齊上演一段起床上學動畫劇場，有板有眼。

黃奕晨情侶檔默契最差 在「護胃」環節，Jer帶領Ian和Frankie做護胃操，搞笑地變晨運阿伯做早操。3子聯手炮製水煮蛋淮山肥牛料理，並親自向觀眾席的fans端上餵食，Jer笑言：「食完個胃係咪即刻冇晒事？」Ian則疑惑地回應：「人哋個胃本身都冇事！」在遊戲環節，Jer和沈殷怡(Shirley)化身調解黑白天使擔任主持，在快慢快答「心靈感應」遊戲中，經常拍檔主持的強尼與蔡宛珊(Sarika)，幾乎「神同步」獲得9分，完勝情侶檔上陣的黃奕晨(Dixon)與王頌茵(Kathy仔)，10題僅答中4題，默契麻麻。

「大細陳」贏2000元獎金 而「大細陳」Ian與Frankie亦不敵強尼組，但兩人扮可愛、派心與向粉絲表白，已教fans興奮尖叫。在「大電視」遊戲中，Frankie經常get錯Ian的提示動作，令Ian相當氣餒：「算啦，由佢啦！」在「心有靈犀」猜猜畫畫遊戲，Frankie展現神級畫工速畫動物，Ian多次舉手搶得卻不被選中，其間問到哪隻是樹熊時，Jer刻意指定Ian作答，最後他與Frankie一隊猜中最多答案，成功贏得2000元獎金。

Frankie畫功實而不華 陳卓賢、陳瑞輝及柳應廷在節目後受訪，Jer初次做直播節目主持，獲拍檔Shirley大讚反應快，古靈精怪有急才，他笑言因上次贏了$1400，今次不准再玩遊戲才獲委任做主持，「我發覺做主持都幾大壓力，要記流程和稿，又要lead住大家，好多臨場執生技巧，平時無靈魂咁上嚟玩，原來係幾開心。」他直言有少許爆肚，問到可有興趣再做主持，他秒回：「又冇喎，我鍾意玩多啲。」「大細陳」拍住玩遊戲，他評Frankie畫功實而不華，「俾到你要估嘅要素俾你，刻畫到重點已足夠，雖然佢隻斑馬完全唔似馬，但睇到斑紋就夠。」Frankie笑言以實用為主。至於兩人的默契，Ian分析道，「其實我哋無乜默契已經係大家嘅一種默契。以我哋兩個嚟講，已經超咗預期。」

Ian唔敢聲演生啤 3子即場為生啤、生氣和生菜配音，3子異口同聲認為新鮮又好玩，Jer坦言，「一直都想幫卡通人物配音，今次都算實現夢想。」他希望有機會為音樂劇配音。談到以今次女聲為生菜配音，令人聯想他在《四鏡大暴走》以子喉唱帝女花，他笑言，「大家睇得起我，多謝晒。」Frankie認為角色分配很合適，「我記得第一次配完，阿陳都話幾似。」Ian卻一臉疑惑笑言不記得。問到再聲演公司吉祥物，Ian就率先表態，「我覺得生啤代表ViuTV99台，我孭唔起呢個重任，我相信有更好嘅人選。」

嫌棄12男人去船P 3子表示將於下星期開始拍團綜，但節目組保持神秘，仍未知有甚麼項目，但暫時未接獲通知要執行李，問到想回家或在外留宿，3子意見一致寧願拍完回家，舒服休息，Jer笑言，「我想執行李㗎，我係想去外國，奈何喺香港拍，有少少失望。」至於AK建議12男生去船P，Frankie即反問：「集船有幾大？郵輪船P得唔得？AK喎，唔係唔得嘛！郵輪就開心。」對於12個男人去船P，Frankie就板著臉示意嫌棄。 惡性循環 早前宣布團Con沒有個人環節，全團或小組表演，Ian腳傷未癒，坦言擔心應付大量舞蹈，「無可能一時三刻好嘅，長年累月嘅傷患，其實我仲腫緊，雖然concert跳嘅部份唔多，但每日都包紮住，仲未消腫，惟有盡力。」他表示有做物理治療，但都是治標不治本，「好多都係延緩痛楚，難以根治。最痛試過行唔到路，上年比較嚴重，行路趷下趷下，上落樓梯都痛，而為比上年好咗啲，但都係有腫痛。」為應付跳舞，他表示會有鍛練腳部肌肉，但有點像惡性循環，「因為痛緊腫緊，好難train到，需要時間。」

爆Edan大贏家 親解尷尬樣 談到日前出席吳君如生日派對，，同場的阿佘自言與君如化身「洗牌機器」，更大爆有人食「天糊」，Jer認為最緊要能與君如食飯開心慶生日，「因為食天糊時我未到，我係接力。」至於被發現切蛋糕時表現尷尬，以手遮臉，他解釋，「因為唱咗好多次生日歌，應該係唱到第3、4次，所以有少少尷尬。」不過今次他自言輸錢，至於誰是天糊大贏家，「聽講係Edan。(君如話唔知玩緊咩)個玩法比較新，肥仔教出嚟，唔係簡單嘢，我都見佢哋幾enjoy，不過佢(君如)最後唔肯坐返落嚟。」問到大細陳可有興趣加入雀局，Frankie自言不夠高階，不想獻醜；Ian就不懂打牌。