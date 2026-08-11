羅啟豪《Come 聽》首場開唱　臨場追加《浪子心聲》向黎彼得致敬

羅啟豪全新音樂企劃 《Come 聽羅啟豪－以音樂與你對話》 日前於西九文化區「留白Livehouse」舉行首場演出，並將於8月20日舉行第二場。是次迷你音樂會由「豪吧」主辦，概念猶如一場「知音召集會」，「Come 聽」這個名字語帶雙關，事緣主辦經常收到樂迷形容啟豪的歌聲「襟聽」，甚至令人忍不住「狂 Loop」，今次索性將這份最直接的聽後感化成音樂會名字——既是邀請大家「Come」來現場「聽」羅啟豪，希望透過更親密、更貼近歌聲的空間，為啟豪召集更多欣賞好歌、好聲音的知音。

羅啟豪全新音樂企劃 《Come 聽羅啟豪－以音樂與你對話》於西九文化區 Livehouse 舉行首場演出。

啟豪擅長重新演繹經典作品有耳共聽，今次趁着難得的近距離演出，他打開私人歌單，與觀眾分享一批真正陪伴自己成長、啟發甚至塑造其音樂品味及演唱風格的作品，更榮幸邀請張學友御用色士風手Miguel Mike Inot助陣演出，啟豪笑言：「開音樂會唔能夠只顧自己喜好，所以我特別加入多首耳熟能詳嘅作品，平衡一下，希望就算係第一次嚟聽我現場表演嘅觀眾，都可以投入其中，聽得盡興！」

啟豪亦趁今次演出將焦點放到歌曲背後的創作人身上，他特別提到自己非常喜愛的作曲人，包括林敏怡、黃尚偉，以及早前離世的台灣音樂人袁惟仁，前晚突然傳來殿堂級填詞人黎彼得病逝的噩耗，啟豪特別在台上清唱許冠傑經典作品《浪子心聲》，更與全場大合唱，以最簡單直接的歌聲，向這位為廣東歌奠下穩固基石、譜寫大量經典作品的前輩致敬，啟豪說：「黎彼得前輩喺樂壇有舉足輕重嘅神級地位，歌神許冠傑嘅一系列作品深入民心，《Monica》又為哥哥張國榮嘅事業帶嚟重大突破，講到我最鍾意嘅，一定係寫畀我嘅超級偶像梅艷芳嘅《將冰山劈開》、《夢裏共醉》、《心肝寶貝》等等，好歌真係數唔晒！」