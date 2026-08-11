《愛‧回家之三代同糖》首播 26歲Desta演活GenZ 車婉婉「嫲」煩師奶入型入格

無綫全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》由羅永賢Marco監製，馬俊縈編審，馬俊縈、謝浩洋、潘逸豪執行監製，逢周一至五晚八點翡翠台播映。 昨晚（10日）首播的《三代同糖》講述控制欲極強的公關女王唐萬里（吳若希飾）獨力照顧Gen Z女兒唐芯（李茵彤Desta飾）；另邊廂，與萬里鬧矛盾多年的唐母唐曹嘉冰（唐師奶，車婉婉飾）忽然由加拿大返港，並借故搬入萬里家，展開矛盾不斷、家嘈屋閉的三代同堂「同居」生活。

碰撞火花十足 《三代同糖》一開播即發生兩大事故，先後是唐芯「校園非禮暴力事件」，及唐師奶「飛機讓座事件」，兩單都要萬里介入解決，三代之間的相處及碰撞火花十足，尤其吳若希與車婉婉！無論是吳若希質問婉婉是否真的持有「讓座事件」關鍵影片，婉婉表情十足地像「貓捉老鼠」般戲弄吳若希一幕；或是回憶片段中婉婉著緊又心痛地逼年紀尚輕的吳若希墮胎，既有喜劇節奏、亦有正劇中的張力，難怪有網民讚有新鮮感。對於婉婉接「根叔」劉丹棒出演全新處境劇，網民亦大讚啜核，皆因婉婉入型入格的「野蠻嘈嘈閉師奶」演出，令不少網民想起《皆大歡喜》的野蠻專橫搞笑萬貴妃，加上當年在《皆大歡喜》中，飾演皇帝的正是劉丹，令不少網民感嘆婉婉接劉丹棒擔正新處境劇當家相當有「玄機」。