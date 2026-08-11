李佳新碟音樂會三代中聲歌手雲集力撐 唱《拉丁綠洲》向老公道盡甜蜜心聲

首屆中年《中年好聲音》亞軍李佳獲獎後默默耕耘四年，終於圓夢推出首張個人專輯《李佳MIRANDA LEE》。日前她在會展的「2026香港高級視聽展」中舉行簽唱音樂會，圈中好友紛紛到場支持，除了「Rita老師」韋綺姍及唱片監製張家誠，還有大班「中聲」戰友，包括「中一」的周⁠吉佩、羅啟豪、⁠吳大強、⁠林彥言、丁文俊和李泇霖；「中二」的⁠顏米羔和⁠沈宗賢，以及「中三」的劉洋和陸東成等。

佳佳即場演繹了《Shake It!》炒熱全場氣氛後，台上感覺為之一轉，因為討論焦點落在碟內另一首風格截然不同的慢歌，就是林子祥原唱的《追憶》。佳佳表示：「我嚟香港後才認識呢首歌，內容正正係我同爸爸嘅故事……」佳佳父親是京劇演員，她21歲時，爸爸在舞台表演時心肌梗塞猝死，難以言喻的哀傷一直藏在她心底。Alan特意把這首感人之作重新編曲給佳佳演繹，抒發她對慈父的感恩和思念。

舞台上的射燈落在佳佳身上，溫暖的弦樂編曲下，佳佳以真摯感情獻唱了這個2026版《追憶》，眼角數度湧出淚水，最後她終於忍淚唱完了這首歌。司儀問她有什麼對天上的爸爸說，佳佳吐出心聲：「爸爸，希望您為我感到自豪！」全場感動，觀眾的歡呼聲中更混和著一份敬意與溫暖。