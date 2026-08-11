林奕匡蔡俊彥合唱HOY亞運主題曲 《高空突破》替港隊運動員打氣

道出運動員心情

《高空突破》以熱血而真摯的方式，唱出運動員面對壓力、挑戰與失敗時，依然堅持向前、永不言棄的精神。Ryan以真誠投入的演繹，將花劍賽場上的專注、鬥志與韌力帶入歌曲之中，並認為《高空突破》最能道出運動員在面對挑戰及挫折後重新出發的心情。對於即將出戰名古屋亞運的香港運動員，Ryan寄語：「加油，相信自己。」希望大家保持信念，發揮最佳表現。

合唱歌別具意義

Phil表示，今次接到創作邀請後，因為自己平日一向喜愛觀看運動比賽，亦一直留意及支持香港運動員，因此很快便投入歌曲的創作方向。他又指，過去亦曾創作《一雙手》等以鼓勵及堅持為主題的作品，因此今次能夠為亞運創作歌曲，感覺特別有共鳴，亦希望透過作品為港隊打氣，鼓勵大家一同支持香港運動員。談到今次與陳少琪合作，Phil坦言，自己年輕時已十分欣賞陳少琪老師的作品，包括張國榮及張學友等經典歌手的作品，因此今次能夠將自己的創作交由陳少琪老師填詞，對他而言是一次十分珍貴而榮幸的合作經驗。至於與Ryan的合作，Phil表示，雙方過往雖曾有不同形式的合作，包括早前為Ryan創作出道歌曲《我最討厭的男歌手》，但今次是首次以正式合唱形式推出作品，別具意義。隨着2026名古屋亞運臨近，《高空突破》合唱版及獨唱版現已於各大音樂平台上架，MV亦已推出。