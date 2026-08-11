劉德華獲浸大頒授榮譽博士學位 讚揚其善心與才華AI無法取代

香港浸會大學（浸大）在昨天（10日）舉行的榮譽博士學位頒授典禮，頒發榮譽文學博士學位予劉德華，以表揚他的傑出專業成就及對社會的卓越貢獻。

劉德華貴為娛樂圈巨星，他的故事也是一段白手起家的傳奇；劉德華憑努力闖出一片天，印證了這座城市能夠為有志有能之士提供無限機遇。劉博士的演藝生涯始於1981年考入電視台的藝員訓練班，年僅20歲即首度領銜主演電視劇，一炮而紅。他的歌唱事業同樣於80年代初騰飛，至今已發行超過100張粵語和國語專輯，總銷量逾4800萬張。他更於2000年創下「獲得最多獎項的粵語流行男歌手」的健力士世界紀錄，至今共獲得近500項音樂獎項。