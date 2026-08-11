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出版：2026-Aug-11 16:30
更新：2026-Aug-11 16:30

黃奕晨王頌茵「情侶檔」默契遊戲成輸家 強尼蔡宛珊「神同步」搲撈拍劇

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ViuTV直播節目《8點直樂 VIURIETY》昨晚(10日)請來MIRROR成員陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)和陳瑞輝(Frankie)任嘉賓，由強尼、沈殷怡(Shirley)、黃奕晨(Dixon)、王頌茵(Kathy仔)和蔡宛珊(Sarika)擔任主持，今集的遊戲環節由Jer和Shirley主持，Ian和Frankie、強尼和Sarika、分成3組玩遊戲，其中在快慢快答「心靈感應」遊戲中，情侶檔上陣的Dixon和Kathy仔竟不敵「神同步」的強尼和Sarika，同時敗給Ian和Frankie，10題僅答中4題，成為遊戲大輸家。

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5位主持在節目後受訪，Shirley首次跟Jer一起做主持，對新拍檔讚口不絕，「好犀利，反應好快，好多古靈精怪嘅急才，所以勁放心。」Dixon和Kathy仔對於默契欠奉，Dixon解釋，「強尼做咗人夫一段時間，佢知為夫之道，就係要將就，跟住Sarika個答案，下次我會……」強尼卻說，「其實我哋係同步！」Dixon苦求下台階，Kathy仔就質疑強尼和Sarika獲9分，事情已偷看題目，強尼笑言與Sarkia拍《8點直樂 》和《公司我要打Pickleball》，朝夕相對，默契滿分。Sarika就順勢搲撈，「各大監製可以考慮我哋拍劇。」強尼笑言在拍劇生涯，從未遇過肌肉型老婆，原來Sarika將往泰國參加Hyrox比賽，並挑戰男士重量。

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向夏雨偷師

Dixon和強尼有份參演的《日落下的彩虹》現正熱播，問到Kathy仔可有追看男友和夏雨的演出，「都有睇，要學習下，因為嚟緊開劇，這晚係《8點直樂 》last day。(想跟夏雨合作嗎？)都會想，因為由細到大喺電視睇到佢，若可一齊合作，心情緊張又興奮。」

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