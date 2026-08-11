Ivy So蘇雅琳靠細佬調劑生活 盼Benny出pool

圈中不少藝人的細佬妹都有一定的人氣，明天有日本動漫活動邀請了Ivy So蘇雅琳弟弟Benny、 George 歐鎮灝妹妹Venus以及Marco葉振弘弟弟Manson亮相，分享各自的家中收藏及更大爆家姐哥哥的動漫喜好，帶大家一同投入東映動畫的精彩世界。

其中Ivy So細佬人氣最高，除了不時客串COLLAR的節目，其外表又不俗，加上不少人都羨慕他是「Ivy So細佬」，所以Benny未出道已經引來網民討論。