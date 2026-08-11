Ivy So蘇雅琳靠細佬調劑生活 盼Benny出pool

圈中不少藝人的細佬妹都有一定的人氣，明天有日本動漫活動邀請了Ivy So蘇雅琳弟弟Benny、 George 歐鎮灝妹妹Venus以及Marco葉振弘弟弟Manson亮相，分享各自的家中收藏及更大爆家姐哥哥的動漫喜好，帶大家一同投入東映動畫的精彩世界。
其中Ivy So細佬人氣最高，除了不時客串COLLAR的節目，其外表又不俗，加上不少人都羨慕他是「Ivy So細佬」，所以Benny未出道已經引來網民討論。
早前Ivy So接受《am730》時，被問到如何排解壓力，她表示煩住細佬是其中一個方法，「可能同細佬打下機，煩下佢，或者係屋企做無聊嘢，我已經好開心！我有時會『跳掣mode』，無端端追住隻貓，或者自作好難聽嘅歌俾屋企人聽，或者噪住細佬話『乜你今日返工咁遲』、『食我住嘅嘢』，我係會煩住我細佬！死啦！我排解壓力原來係增加細佬壓力！」
她不擔細佬會因此遠離她，反而覺得姐弟感情更好。她說：「細佬好鐘意同我傾偈同打機！」當問到細佬日後拍拖可能不會有這麼多時間陪她，Ivy So直認有些擔心，「我有朋友都係細佬拍拖，呻佢哋個女朋友唔好，無時間陪佢嗰啲！唉！我細佬到依家都未拍拖，我都要做定心理準備！不過，佢都21歲啦，都要幫佢招親，希望有人成為佢第一個女朋友！（會唔會拍拖唔同你講？）下！唔會哇！」