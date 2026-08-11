天木純封印I Cup告別寫真界 拍畢業寫真玩爆破喊驚 (有片)

現年30歲的日本女星天木純入行13年，今年3月她宣布告別寫真界，昨日（8月10日）終於迎來「畢業」的重要日子，在社交平台長文透露「封胸」心情，正式結束其多年的水著偶像生涯。
天木純曾以女團「假面女子」成員出道，其後靠I Cup上圍橫行寫真界，多年來的「 童顏巨乳」形象十分吃得開，去年亦曾來港為《培生擂台》擔任拳賽Ring Girl。
膽量不及上圍大
天木純登上昨日出版的新一期《周刊Playboy》，今次的畢業寫真大玩爆破，並在戶外拍攝出爆炸場面，跟其I Cup上圍同樣震撼。天木純在社交平台分享是次爆炸性靚相，並公開拍攝花絮，雖然天木純在爆炸一刻擺甫士展示燦爛笑容，但其實鏡頭後卻大喊驚驚，見她當攝影師完成拍攝時，天木純瞬間變臉，露出驚慌表情兼大叫：「阿媽，好驚呀！」同時，她亦撰長文談及畢業心情，她寫：「2026年8月10日起，我將從寫真偶像的行列畢業。我第一次寫真拍攝大概是於2014年6月，在集英社的Studio內。大胸曾經是我一直感到自卑的根源，當我第一次穿上比堅尼，從側面看到自己胸部呼之欲出時，我也感到非常驚訝。」天木純當時也被自己的I Cup嚇倒，從此巨乳卻令她變成人間胸器，她憶起當日穿水着走進攝影棚的一刻，工作人員和編輯們均雙眼發光，形容她為「歡迎寫真界迎來了一位黃金新星」，這一世句她至今仍銘記在心。
獲母親賜上藝名
克服巨胸的心理障礙後，天木純下定決心寫真界的第一名；之後，她登上了無數男士雜誌，更靠非一般喜感活躍公仔箱，除獲邀亮相各大電視台的綜藝節目，還有幸拍劇加入演員行列。
原來「天木純」這藝名是其由其母命名，天木純透露母親曾說過：「這個名字非常閃耀，你得盡快配得上此名字。如果你真的闖出名堂，我會告訴你這個名字背後的真正原因。」但到現在，天木純笑指仍未獲母親告訴真相。她在文中，還不忘感謝過去12年來遇到的每一位工作人員，多得大家才讓她展現出最美麗、最可愛、最光彩的一面。最後，天木純感謝所有粉絲的支持，自言永遠以身為寫真偶像為榮，畢業雖然不捨，但她表示並不後悔。預告之後會在其他場合以全新姿態跟大家再見。