天木純封印I Cup告別寫真界 拍畢業寫真玩爆破喊驚 (有片)

I Cup女星天木純入行14年，近日正式結束其水著偶像生涯。

現年30歲的日本女星天木純入行13年，今年3月她宣布告別寫真界，昨日（8月10日）終於迎來「畢業」的重要日子，在社交平台長文透露「封胸」心情，正式結束其多年的水著偶像生涯。 天木純曾以女團「假面女子」成員出道，其後靠I Cup上圍橫行寫真界，多年來的「 童顏巨乳」形象十分吃得開，去年亦曾來港為《培生擂台》擔任拳賽Ring Girl。

膽量不及上圍大 天木純登上昨日出版的新一期《周刊Playboy》，今次的畢業寫真大玩爆破，並在戶外拍攝出爆炸場面，跟其I Cup上圍同樣震撼。天木純在社交平台分享是次爆炸性靚相，並公開拍攝花絮，雖然天木純在爆炸一刻擺甫士展示燦爛笑容，但其實鏡頭後卻大喊驚驚，見她當攝影師完成拍攝時，天木純瞬間變臉，露出驚慌表情兼大叫：「阿媽，好驚呀！」同時，她亦撰長文談及畢業心情，她寫：「2026年8月10日起，我將從寫真偶像的行列畢業。我第一次寫真拍攝大概是於2014年6月，在集英社的Studio內。大胸曾經是我一直感到自卑的根源，當我第一次穿上比堅尼，從側面看到自己胸部呼之欲出時，我也感到非常驚訝。」天木純當時也被自己的I Cup嚇倒，從此巨乳卻令她變成人間胸器，她憶起當日穿水着走進攝影棚的一刻，工作人員和編輯們均雙眼發光，形容她為「歡迎寫真界迎來了一位黃金新星」，這一世句她至今仍銘記在心。