袁潔儀多次流產後叫老公包二奶 離亞視陷低谷孤身闖內地慳錢養家

參選亞姐入行的袁潔儀，日前到新城廣播接受李有毅（Ben）及李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》訪問，袁潔儀昔日憑亞視兒童節目磨出主持功力，更因好友寶珮如的逆境啟發，獨闖內地搵食，經歷多次流產後豁達面對人生，甚至笑言鼓勵老公「包二奶」，展現罕見的灑脫與堅韌。

被記者封「係唔係小姐」 袁潔儀近年亮相劇集仍未見走樣，兩位主持讚她凍齡有術，在劇中演老角是否需要化老妝？她笑指全靠燈光與化妝技巧：「打少啲燈、印多啲粉，紋就易現。」遇上不同的人，她都藉著觀察對方言行而取長補短，學習待人接物之道，這都是她在參選《亞洲小姐》時學到的。她回憶當年選美時，純情得連高跟鞋也是第一次接觸，乖巧順從獲保母高度評分，意外晉身五強。她憶述當時記者笑稱她為「係唔係小姐」，因她回應提問只懂答「係呀、唔係呀」。

夫妻靠「啜啜」聲維繫 2000年離開亞視後，袁潔儀陷進人生超低谷，要供樓及養家卻苦無固定收入。幸好《我來自潮州》一劇在內地熱播，讓她有機會北上登台唱歌，她竟為慳錢養家連助手都不請。她直言好友寶珮如的車禍經歷，反而讓她勇氣大增，自覺沒什麼好怕。在劉錫賢2014年的婚禮上，前亞視高層葉家寶邀請她主持婦女節目，重返幕前後因亞視停運，獲TVB收留拍劇。在《宮心計2深宮計》中飾演被陷害入獄的悲情角色，苦情喊戲震撼觀眾，從此戲路大開。