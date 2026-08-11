多元演藝體驗空間《FUN SPACE》尖沙咀開幕 盼2028年籌建張國榮紀念館打造哥哥銅像

由陳淑芬（陳太）始創及打造、張叔平擔任創意設計，位於別具一格的多元演藝體驗空間《FUN SPACE》正式開幕。除了陳太外，大會也邀請了FUN SPACE創意設計張叔平、匡智會主席邱騰華、Fun Café社會企業夥伴：浸會大學書院四院長凌浩雲教授、金像獎視覺藝術總監黃宏達一起出席開幕和剪綵儀式，而馬榮成、奚仲文、陳幼堅、何麗全、蕭潮順、連炎輝、陳松伶、張鐸、顏米羔等城中名人及內地嘉賓均有現身支持。 司儀李浩林Derek先向全場來賓和傳媒朋友解構《FUN SPACE》是一個怎樣的空間。據Derek向陳太了解，《FUN SPACE》並非一個展覽場地，因為展覽通常只是單向，但《FUN SPACE》是雙向的，著重彼此交流，互相分享；《FUN SPACE》亦不是一座博物館，因為博物館展出的多是年代久遠、令人感到有距離的展品；但這裡恰恰相反，現場每一件珍藏都充滿熟悉感，讓人感覺非常貼近及非常「Close」，彷彿這是一個屬於大家共同的「空間」。Derek續說：「這個空間擺滿了陳太在演藝圈半世紀一步一腳印的回憶，她入行至今孕育出無數巨星，所以當然有『哥哥』張國榮的珍藏品。」

陳淑芬分享神奇事

今次《FUN SPACE》有兩個重大意義，首先這個空間肩負社會責任，《FUN SPACE》聯同匡智會合作以社企之模式營運；第二個意義是陳太十分希望完成與『哥』迷之間的共同心願，希望在2028年建立一個屬於『哥哥』的紀念館，為『哥哥』張國榮設立銅像，擺放在一個專屬他的地方。今次《FUN SPACE》的收益在扣除營運開支後，將全數撥到2028年籌建張國榮紀念館同打造『哥哥』銅像。

Derek隨後邀請陳太分享今次《FUN SPACE》的其他相關故事，陳太先衷心感謝大家的來臨，也多謝張叔平用了很多心機將《FUN SPACE》設計到非常靚，「其實今次打造《FUN SPACE》有兩個主要原因，第一：我想有一個空間同大家分享我的珍藏；第二：亦是驅使我落實去打造《FUN SPACE》的最大推動力，便是我很想答謝一直寵愛『哥哥』的『哥』迷，好想有一個屬於繼續寵愛的空間，可以和多些『哥』迷交流又或者當他們想起「哥哥」時可以來這裡，像回家和『家人』傾談『哥哥』的事。」陳淑芬又謂：「雖然今次地方不是很大，但我們都盡量希望呈現最多、最正的物品放在《FUN SPACE》和大家分享。整個《FUN SPACE》分為幾部分，有不同亮點，大家萬勿錯過，有當年 Leslie 的錄音室連同音響調控台、我同好朋友的趣事相集、失而復得《The Legend》的畫作、Leslie 的獎項和演唱會服飾區，在此特別多謝唐鶴德先生借出很多他的私人珍藏。當然還有《FUN CAFÉ》，我會繼續代『哥哥』請大家喝咖啡，大家只要拿1989年告別樂壇演唱會尾場票尾，都請你來免費飲咖啡。最後還有紀念品區，每一件產品也是由張叔平、我和設計團隊精心炮製，好值得珍藏留念。《FUN SPACE》所有收益在扣除營運開支後，用來實現2028年籌建『哥哥』張國榮紀念館及『哥哥』銅像的用途，希望大家多多支持。」