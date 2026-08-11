公司！我要打Pickleball｜ Kai張家文驚爆「戀同Pick」 許廷鏗率眾星迎戰「生丁隊」

ViuTV全新節目《公司! 我要打Pickleball》本周起逢星期一至五晚上10時30分播出。節目緊貼現時全球最火熱的「匹克球」（Pickleball）熱潮，召集了一眾熱愛運動的藝人分別組成「公司代表隊」及「明星邀請隊」，更特別邀請本港頂級匹克球好手陣前助陣，展開多場激烈對決！ 昨晚（10日）首集率先曝光主持陣容及兩隊參賽名單。節目由馬啟仁（Keyman）及練美娟（娟姐）主持。首先是由陳安立（Brian）及樊沛珈（阿Gi）擔任男女隊長的「公司代表隊」，陣容包括有強尼、陳俞希（Hailey）、陳子豐、王頌茵（Kathy仔）、黃奕晨（Dixon）、香胤宅（Lyman）、葛綽瑤（Yoyo）、蔡宛珊（Sarika）、張家文（Kai）、羅子熙（Hei）及倪碧賢（NB）等一眾公司藝人。

在賽前10天的首次隊內會議中，阿Gi求助AI幫忙構思隊伍名稱，結果AI給出「Pickle Maker」及「大合照」等令人哭笑不得的隊名。期間李昭南（Mishy）則提出「中年好匹克」更即時被強尼毫不留情嘲諷。而Kai更語出驚人驚爆「戀同Pick」，使用敏感爭議字眼引發全場嘩然！最終大家採納強尼建議，將隊名定為寓意「新手兼有生氣」的「生丁」。不過身為同事的主持娟姐卻完全不給面子，直言這個隊名太過一般。 談善言霸氣宣言 另一方面，「明星邀請隊」陣容同樣星光熠熠。由許廷鏗（Alfred）擔任隊長，成員包括黃德斌、梁釗峰、楊天宇（Angus）、程人富、張小倫、談善言、葉巧琳（Mischa）、周芷慧（阿杰）、張天穎（Jaime）及李蔓瑩（Renee）。當談善言介紹隊名為「Feel唔到」時，強尼即時搞笑反問：「你做咩講你平時私生活啲感覺出嚟？」娟姐亦笑指女性講這句說話別有深意！談善言隨後澄清隊名其實是「View唔到」，並霸氣下達戰書：「View唔到，輸唔到！」「生丁」隊隊長阿 Gi 亦不甘示弱，即場高呼自創口號：「生丁生丁，處變不驚，打到你變雞蛋布丁！」尷尬的口號令一眾隊友紛紛當場與她「割席」。