衛詩雅北京封百花影后 返港受訪談破相驚魂 自爆醫院預演生仔畫面 (有片)

Michelle拆線後火速復工，飛往北京憑《破．地獄》在百花頒獎典禮爭獎，並由101位現場評審投票中，以51票贏得「最佳女主角」，屬首位香港女演員贏得百花頒獎典禮的影后殊榮。今晚（11日），衛詩雅從北京乘搭國泰航班飛返香港，步出接機大堂接受記者訪問，見她其嘴唇貼上膠布，老公周祉安更帶鮮花到場接機，更錫錫愛妻恩愛放閃。

一度擔心破相點算

受訪時提到在百花頒獎典禮上壓倒性勝出，她稱感到喜出望外，她更成為百花頒獎典禮上首位奪得影后的香港女演員，Michelle自言充滿使命感：個天俾個咁高嘅榮譽，一定有啲嘢想我再做好啲嘅感覺。」問到受傷過程，Michelle當刻以為撞甩牙，豈料吐出來是玻璃碎，自己亦嚇一跳：「即刻打俾老公，叫佢上醫院幫我call個整形外科醫生，同老公講好大鑊，應該要整形。」她強調今次是意外，沒有任何人為疏忽，還感激劇組人員照顧。

到醫院時，Michelle一度不敢照鏡，她透露當時心情：「有一秒心諗，死啦！破相點算呢？但第二秒話痴線，我結咗婚啦！有乜所謂，我老公又唔會唔要我。」而受傷時，老公叫她拍下傷勢，她自言到現在仍沒有勇氣看回照片。衛詩雅出事後，其夫周祉安迅速趕抵醫院，因為好多碎片，醫生要全身麻醉，當下她獲老公拖住隻手在手術室，笑言好似預演生仔一樣，Michelle更發揮「演員魂」，跟老公扮演生仔場面，仲問老公是仔定女，感覺搞笑，故手術前心情並不緊張。她又解釋傷口縫了50多針，是因為傷口太深，所以要縫幾層，加上外唇及口腔，結果共縫合50多針。