衛詩雅北京封百花影后 返港受訪談破相驚魂 自爆醫院預演生仔畫面 (有片)

衛詩雅（Michelle）上月底拍攝劇集《狩謊》期間發生意外，被玻璃碎片割傷左上唇，有一條血管斷裂與肌肉撕裂，傷口共縫合50多針。 Michelle拆線後火速復工，飛往北京憑《破．地獄》在百花頒獎典禮爭獎，並由101位現場評審投票中，以51票贏得「最佳女主角」，屬首位香港女演員贏得百花頒獎典禮的影后殊榮。今晚（11日），衛詩雅從北京乘搭國泰航班飛返香港，步出接機大堂接受記者訪問，見她其嘴唇貼上膠布，老公周祉安更帶鮮花到場接機，更錫錫愛妻恩愛放閃。

一度以為撞甩牙 受訪時提到在百花頒獎典禮上壓倒性勝出，她稱感到喜出望外，她更成為百花頒獎典禮上首位奪得影后的香港女演員，Michelle自言充滿使命感：「個天俾個咁高嘅榮譽，一定有啲嘢想我再做好啲嘅感覺。」問到受傷過程，Michelle表示不願多提，但意外發生一刻覺得「個口入面好多嘢」，當刻她以為撞甩牙，「我係覺得個嘴咀好濕，以為自己甩咗好多牙，其實全部都係玻璃。」 她續指當下豈料吐出來是玻璃碎，自己亦嚇一跳。她說：「我去舔就舔開咗傷口，我都好冷靜，劇組即刻話call車，我就叫劇組俾個電話我，即刻打俾老公，叫佢上醫院幫我call個整形外科醫生，同老公講應該好大鑊，應該要整形。」她坦言當時自己很冷靜，由事發到醫院只是15分鐘之內的事。她強調今次是意外，沒有任何人為疏忽，還感激劇組人員照顧。

有一秒驚破相 到醫院時，Michelle指知道自己𠝹到一條血管及肌肉撕裂，滿口都是血，一度不敢照鏡，亦知道自己將會「唔係好靚」。她透露當時心情：「有一秒心諗，死啦！破相點算呢？但第二秒話痴線，我結咗婚啦！有乜所謂，我老公又唔會唔要我。」而受傷時，老公叫她拍下傷勢，她自言到現在仍沒有勇氣看回照片。衛詩雅出事後，其夫周祉安迅速趕抵醫院，因為好多碎片，醫生要全身麻醉，當下她拖住老公隻手在手術室，笑言好似預演生仔一樣，Michelle更發揮「演員魂」，跟老公扮演生仔場面，仲問老公是仔定女，感覺搞笑，故手術前心情並不緊張。她又解釋傷口縫了50多針，是因為傷口太深，所以要縫幾層，加上外唇、口腔，「同埋個唇線縫得唔好就會崩咀」，「同埋係整容外科醫生，佢一定會縫到好細好細」，結果共縫合50多針。