連詩雅推出新歌《殘忍告別式》 以自身歷練做女兒榜樣

Shiga連詩雅接受新城廣播節目《説故事的人》主持昆頓的訪問，宣傳繼去年《人生使用說明》後推出的新歌《殘忍告別式》。Shiga表示，新歌題材由她主動向樂隊Supper Moment邀歌並提出概念，希望透過歌曲展現出自己長大、變得硬淨與強悍的一面。

《殘忍告別式》講述如何狠心切斷有毒關係（Toxic Relationship）及對自己不好的人事物。Shiga坦言自己年輕時亦曾歷過卑躬屈膝的感情體驗，當時盲目相信對方會改變，直到後來醒覺才明白，有些習慣與心態很難改變，她表示：「一個人三歲定八十係有原因，佢哋永遠將佢哋自己擺喺你嘅前面，除非突然之間有死人冧樓嘅事情發生，如果唔係佢哋係唔會變。」她亦指，身邊其實不少人都經歷過類似的情感困局，雖然MV畫面拍得較為慘情，但歌曲後段帶出正面的態度與出路。她希望透過自身的經驗分享，鼓勵正在經歷痛楚的聽眾能夠及時醒覺，對自己好一點。

談及性格上的轉變，Shiga表示自懷孕及女兒出生後，心態有了極大的改變。她認為自己如今要保護和捍衛的東西更多，因此必須變得更加堅強（strong），成為女兒的榜樣。她分享道，若日後女兒在學校或生活中遇到不公或被欺負，自己不能再像以前般退縮忍讓，而是要教導女兒勇敢發聲、懂得保護自己。Shiga笑言雖然女兒現在還很小，但自己甚至已經準備好這首歌，希望女兒將來長大若遇到情感問題，也能聽聽媽媽的這首歌。

婚後不忘自我價值

除了保護家庭，Shiga亦強調自己依然在努力追求音樂夢想。她希望讓女兒看到，媽媽即使結婚生子後，也不代表要失去自我或放棄興趣，期望將來能繼續在舞台上繼續發光發熱，並得到女兒在台下的支持，以身作則傳遞積極的人生態度。