衛詩雅感激老公全天候照顧 周祉安收到call時直認嚇親

衛詩雅（Michelle）上月底拍攝劇集《狩謊》期間發生意外，被玻璃碎片割傷左上唇，有一條血管斷裂與肌肉撕裂，傷口共縫合50多針。Michelle拆線後火速復工，飛往北京憑《破．地獄》在百花頒獎典禮爭獎，並由101位現場評審投票中，以51票贏得「最佳女主角」，屬首位香港女演員贏得百花頒獎典禮的影后殊榮。昨晚（11日）Michelle凱旋回港，醫生老公周祉安原本有工作在身未能接機，但Michelle返港航班嚴重delay，最後老公趕及順利接機。

Michelle在訪問中多次感謝上天賜了她一個好老公，周祉安向傳媒表示自己當下收到電話時嚇了一跳，因為當時工作人員講到哭，自己非常擔心。至於為何不親自為老婆縫針，他指咀唇要由相關專門的醫生去處理，自己則負責後續的照料工作。他又解釋50多針是因為單是咀唇外面位置已經20多針，口腔傷口較深，所以要30多針。

老公不眠不休照顧

Michelle坦言自己手術後很攰，自己睡得濛瀧的時候見到有光，原來是老公不停用電筒照她的傷口。她說：「好感謝佢！尤其是第一、二日，佢係無瞓過咁濟，不斷起身，驚我好腫，睇下要點，佢基本上無瞓過！我覺得上天好好，俾咗呢個老公我！」她又指因為要注射抗生素，全都由老公處理。

她表示因為自己老公是專科醫生，加上當時拍攝地方與老公工作的醫院很近，所以自己當下覺得「上天真係對我不薄」。她又指老公有著她再休息多幾天才復工比較好，劇組亦著她休息多3日才復工。她透露老公會處理疤痕問題，更不忘示愛表示「我一直都咁愛佢！」問到對老公的評分，她說：「依家係無限分！」