夫妻的博弈｜馬國明挑機眼神喜感十足 抹地手勢超熟練展暖男本色

由高海寧、馬國明、何廣沛、郭柏妍、陳曉華、張頴康、游嘉欣合演的劇集《夫妻的博弈》，昨晚（11日）一集既有針鋒相對的惡鬥場口，亦有爆笑互動，當中馬國明先後要挑戰兩場眼神對壘戲；場口一，由於何廣沛飾演的Ryan，火力全開與馬明飾演的Aiden爭奪高海寧扮演的女主角Senna，除周不時送自製馳名甜品到女方office「示威」外，當見到Aiden與Senna撐枱腳，更進擊地以主廚身份做二人「電燈膽」，還故意與Senna開心地談論屬於他們的中學時期回憶，令「搭唔到嗲」的馬明大感冇癮；但此時，Senna卻主動向馬明乾杯、感謝其一路以來的幫忙，被「寵幸」的馬明即一邊得戚地飲紅酒、一邊反過來向Ryan展示挑機眼神，Ryan亦不甘示弱繼續維持戰意樣，這場兩男爭一女場口極具娛樂性。

屢遇爆笑搭𨋢事件獲封「𨋢神」

場口二，是Sherman（郭柏妍飾）與Mark（張頴康飾）向同事講述為何覺得遭Aiden針對時，馬明在二人的口述回憶場口中，先後展現了「去到邊都睥爆你」及「點都當你透明」，配以張頴康及郭柏妍的蠢鈍無辜反應，以及輕鬆的BGM，趣味十足。另在張頴康漫畫感十足的FF場口中，馬明被張頴康狠狠打了一拳，馬明的「愕然嘴張開」表情亦夠晒爆笑。

其實，馬明無論鏡頭前或鏡頭以外都喜感十足。在官方釋出的花絮片中，發現馬明原來與「𨋢」有極深不解緣。首先，原來馬明拍親搭𨋢戲都會發生事故，堪稱𨋢神！先說入𨋢戲，為了配合劇情，馬明在非企定定情況下入𨋢，結果因為來不及看清楚，竟在𨋢門還未打開情況下吃了個「閉門頭鎚」，遭揶揄「帥不過三秒」，馬明事後亦只能以笑遮醜。而在另外的𨋢戲場口，原本黃智賢Suppose要在𨋢門打開後睥爆馬明，可惜𨋢門卻唔聽話遲遲未能打開，最終乾等的馬明只能不斷搞笑暖場，十分可愛：「他走了！」、「大哥Bye Bye」、「他走了，沒戲演啦！」