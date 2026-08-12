香港BL劇《煙灰》起用全新演員擔正 三位身高180cm男主角打得又睇得

近年BL網劇大行其道，觀眾層面由亞洲擴展至全球。以現時奪下全球93個國家收視冠軍的BL劇為例，全球總觀看時數便高達數百萬小時，足見市場潛力龐大。 改編自人氣網絡同名小說《煙灰》的香港BL網劇，即將在今年8月14日透過優酷國際版平台上架。全劇採用廣東話對白、幕前幕後均由全港人班底打造。劇集起用全新面孔，並以香港黑幫權力鬥爭為故事背景，講述臥底探員莫非歡、穿梭黑白兩道的集團話事人許掠濤，以及偽鈔集團幕後主腦肖恩，三位來自不同背景的人，在權力與愛情之間掙扎與抉擇。

號稱是首套港產BL網劇的《煙灰》，除了三位全新演員Kingston、Leo、Sing之外，陣容還有夏文汐、麥子樂、張建聲、麥秋成等參與演出。本周五，《煙灰》將全球首播，優酷國際版平台更一口氣連播兩集。為隆重其事，同日將於銅鑼灣時代廣場英皇戲院舉行觀影會，三位男主角與劇中演員將親臨現場，與香港BL劇迷近距離接觸，並一同觀賞《煙灰》第一集，據知首集劇情，兩位男主角莫非歡與許掠濤將有埋身激情戲份，還有大量打鬥場面。非一般的BL劇情，限量100張觀影證火速秒殺，足見BL劇的影響力。而逢周五晚上8時更新新一集的《煙灰》，翌日將安排劇中不同CP，與廣大劇迷在網上對談。

在劇中飾演集團創辦人、擁有兩位靚仔「囝囝」的夏文汐，笑言每日開工都非常享受，她說：「日日開工對住靚仔，又有酬勞不知幾開心。但其實幾個後生仔好聰明、好勤力，佢哋完全冇拍戲經驗，初期都好擔心會唔會成日NG，點知最終NG最多嗰個係我。」身旁的麥子樂也有同感：「成套劇選角選得好好，佢哋唔只靚仔，對住我哋班前輩一啲都唔怯。以前我做新人，成日都俾人鬧。」問到夏文汐是否BL戲迷，她直認不諱：「我何止有睇，當年我拍《唐朝豪放女》，都有同女仔（GL）。」

得到夏文汐、麥子樂兩位前輩力讚，三位身高平均180cm的《煙灰》男主角Kingston、Leo與Sing，坦言因為未試過拍劇，幸好在開拍前獲劇組安排上戲劇課，加上自己用心地「煲劇」做足功課，大大提升了三人的信心。

在《煙灰》飾演臥底警察莫非歡的Kingston（億軒），戲中要應付大量動作場面。尤幸他曾經學過柔道與詠春，加上具備舞蹈底子，手腳協調較易掌握。他說：「因為呢套劇，發覺自己愛上咗拍動作戲，希望日後有更多機會接觸到呢個層面。同埋第一次拍戲就可以做到莫非歡呢個角色，佢性格睇落好衝動，但其實好重感情，覺得自己同戲裡面嘅非歡一齊成長咗。」 至於在劇中同時飾演萬人之上的霸道總裁與社團大哥許掠濤的Leo（彭梓燁），戲中即使深愛莫非歡，表面卻愛理不理；到失去時，即使要拱手相讓一手打造的事業王國，只想莫非歡可以平安回到自己身邊。問到Leo如何掌握「霸總」的氣勢，而現實中的性格，又會否像許掠濤般「寧要愛情不要麵包」？他笑着說：「我都屬於戀愛腦，愛情一定會大於麵包。至於點樣做一個有氣勢嘅霸總，除咗監製有介紹我睇幾套戲，我都有參考Al Pacino（阿爾柏仙奴）嘅作品。佢係一個好偉大嘅演員，演過好多黑幫作品，自己都有加入佢嘅演技元素，先可以成就到許掠濤嗰種霸氣。」

三位男主角中年紀最細、剛大學畢業的Sing（利澤昇），劇中飾演集團總裁及偽鈔集團幕後主腦肖恩，既要在商場上跟許掠濤正面交鋒，感情上同樣要跟對方爭奪莫非歡。面對複雜的人物角色，Sing指多得郭富城，讓他學會駕馭肖恩這個角色。「我之前有睇郭富城前輩嘅作品《無雙》，佢飾演嘅李問情緒大起大落，好值得我去參考。開拍前都有睇一啲BL劇，但其實每一套劇嘅故事、情感都好唔同。好多謝Kingston、Leo同我一齊拍劇，佢哋教識咗我好多嘢。」