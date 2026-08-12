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娛樂
出版：2026-Aug-12 14:43
更新：2026-Aug-12 14:43

炎明熹新歌《Bye Bye Bye》玩造型挑戰全新曲風 「瞓身」拍MV滿足學車願望

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全新單曲《Bye Bye Bye》屬炎明熹加盟Sony Music後的第三首作品。

繼上一首作品《Colors in the Air 原色》後，Gigi炎明熹近日推出全新單曲《Bye Bye Bye》。作為她加盟Sony Music後的第三首作品，今次Gigi再度挑戰全新音樂風格，打破過往形象，展現其歌聲的更多可能性。

新歌《Bye Bye Bye》曲風型格且節奏感強烈，對Gigi而言是一次全新嘗試。面對新風格，Gigi坦言在摸索演繹方式與語調時花了不少工夫，多番嘗試後才找到最適合的演唱方式：「因為呢首歌個節奏好唔同，所以都試咗幾個語調去唱。」最終在監製Edward Chan及Edwin Tong的指導與溝通下，才找到最完美的詮釋。雖然錄音過程充滿挑戰，但監製Edward透露早於收到Demo時，便認定歌曲非Gigi莫屬：「呢首歌旋律感覺有種冷豔瀟脫，直覺上好適合一把輕柔通透嘅聲音，所以就諗起Gigi。」

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點名小克填詞

《Bye Bye Bye》歌詞由小克創作，Edward透露這正是Gigi本人的心願。然而Gigi收到初版歌詞時一度缺乏信心：「一開始收到份歌詞時，我以為自己駕馭唔到，所以就同監製Edward同小克再溝通。」經Edward及小克討論後才誕生出《Bye Bye Bye》的最終版本歌詞。Gigi更笑言為了能完全代入歌詞情境，錄音時堅持要全程閉上雙眼：「試過擘大眼同瞌埋眼唱，我就知道我就算唱錯都要瞌埋眼繼續唱！」

滿足學車願望

MV方面，除了Gigi擔當主角，更特別邀來一眾幕後音樂人參與，包括今次作品的作曲人Edwin Tong，以及上首作品《Colors in the Air 原色》的作曲人 James Wu，聯同另外兩位音樂人Harry Kwan及Laurence Lo參演，組成一支樂隊出演MV。能藉由拍攝聚首一堂，讓Gigi感到相當高興。此外，最讓她興奮的莫過於在拍攝中體驗駕車感覺：「導演教咗我啲揸車嘅技巧，雖然唔係真係揸，但算係少少滿足咗我想學揸車嘅夢想！」Gigi更笑言，經過這次拍攝後，更肯定自己要學習駕駛的目標。

全新形象拍攝

為配合《Bye Bye Bye》的冷酷形象，Gigi特別換上賽車手外套與全新型格髮型拍攝MV。她表示從服飾到妝髮都是前所未有的嘗試，絕對是一次全新體驗。今次拍攝Gigi更是字面意義上的「瞓身」演出，所指的是其中一幕她需要表現出「自由落體」的感覺。為了呈現最佳效果，即使導演要求反覆重拍，Gigi依然樂此不疲，每每Cut機過後都不禁笑言：「好好玩！」盡顯其率真貪玩的性格。《Bye Bye Bye》現已於各大串流音樂平台上架，MV亦上載到Gigi的YouTube頻道。

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