溫子仁監製《兒兇：屠出暗界》香港8.20上映 全新預告公開五大惡靈角色海報

全球熱賣超過 7.4 億美元、由恐怖大師溫子仁親手打造的經典系列《兒兇》（Insidious)），最新篇章《兒兇：屠出暗界》（Insidious: Out of the Further） 定於8月20日全港大銀幕上映！新片由積各卓斯（Jacob Chase）執導，《愛你致死不渝》（Obsession）及《嚇房》（Backrooms）金牌製作班底強勢加盟，今集將打破系列一直以來的遊戲規則。官方近日釋出最新預告片及五款極具壓迫感的角色海報，正式揭開「暗界」（The Further）惡靈逃離異空間、強行攻陷現實世界的恐怖浩劫！

在最新預告中，恐怖層次再度翻倍！故事講述年輕媽媽Gemma（愛美莉亞伊芙 飾）意外發現自己擁有穿梭於「暗界」的能力，但這項能力竟帶有致命的反轉！她不單能進入異世界，更能把潛伏在裡面的邪靈「帶回」現實世界並永遠留低！預告中，由林沙燁（Lin Shaye）飾演的靈媒Elise神色凝重地發出終極警告：「你可以做一些我以為不可能的事⋯⋯當惡靈來到人間，人間就玩完了！」隨後預告展現了多幕令人窒息的驚嚇場面，包括女主角與男友在床上被邪靈突襲、滿屋惡靈於暗角露出詭異笑容包圍，以及眼球近距離面對尖銳利器的絕望特寫，將「惡而忘返」的恐懼感推向極限！

5大惡靈角色海報集結

同步曝光的五款角色海報（Character Posters）張力十足，大特寫了多位令影迷噩夢連連的系列經典惡靈！除了有標誌性的「Lipstick-Face Demon」、陰森的「Bride in Black」、手指長滿鑰匙的「KeyFace」等經典惡魔強勢回歸外，更有今集邪氣十足反派：頭纏繃帶的「撒委使（Cyrus Lam）」。海報上赫然印著「EVIL FOUND A WAY OUT（邪靈即將凶降人間）」，直接宣佈今集惡靈將不再侷限於異空間，而是正式破門而出，將人間化為牠們的血腥遊樂場！

《兒兇：屠出暗界》由溫子仁（James Wan）、傑森布倫（Jason Blum）、利雲紐（Leigh Whannell）等金牌監製再度坐鎮，結合全新「引魔入室」的反轉設定，絕對是本年度暑假最令人毛骨悚然的壓軸恐怖大作。