安普賢地盤工人蛻變韓劇男神 《財閥X刑警》第二季Disney+強勢回歸

Disney+獨家上線人氣刑偵韓劇《財閥X刑警》頭兩集好評如潮！新一季延續爽快節奏，一開場便把動作場面拉至新高度，首兩集不僅出動私人飛機與高規格爆破場面，連環打鬥更是拳拳到肉。隨著「炸彈魔」案件推進，朱慧羅(鄭恩彩 飾)正式空降成為重案組組長，陳利手(安普賢 飾)未來即將面對怎樣的全新挑戰？男主角安普賢劇中是擁有「鈔能力」的富三代刑警，劇外同樣引人注目！他的演藝生涯從釜山體育高中的全國拳擊金牌選手開始，曾任地盤工人，到今日橫跨多類型角色的百變男神，名符其實為勵志的逆襲故事。

第二季一開場，刑警們便身處危機四伏的墨西哥，與詐騙罪犯展開連番搏鬥。混戰場面拳拳到肉，安普賢的格鬥招式一氣呵成，完美展現其「金牌拳擊手」的紮實底蘊！劇中更巧妙以餐廳的風琴、桌布、調味料、大鼓及鼓棍作為攻擊武器，場面既搞笑又緊湊。其中一幕最高潮莫過於安普賢及鄭恩彩在車上發現炸彈，被迫「跳車」自保！車輛隨後全速衝入水中並引爆高規格特效，帶來強烈的視覺衝擊，將第二季的動作特技推向新高峰，無不令觀眾對後續的連場特技與打鬥充滿期待！

安普賢在《財閥X刑警》飾演的角色既帶傲氣，又充滿魅力，原來他在入行前曾任職業拳擊選手，更曾於釜山全國大賽奪金！及後因為傷患而退役，但憑藉其得天獨厚187cm的身高轉任模特兒，最後更開展了他的演藝之路！ 但在光鮮亮麗的背後，他曾度過漫長的無名時期，試鏡等待機會的同時，為了維持生計，他曾做過代駕、地盤工人等，最終憑藉《梨泰院Class》飾演反派角色而入圍第56屆百想藝術大獎「男子新人獎」。擁有紮實的拳擊底子、完美的模特兒身材，以及傑出的演技細胞，讓他成為「財閥刑警陳利手」的完美人選！