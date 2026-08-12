內地暑期動畫電影《八仙！》 8.20上映粵語配音版登陸港澳戲院

中國奇幻動畫電影《八仙！》（All Wishes Come True!）將於8月20日在香港及澳門大銀幕上映，同步發放香港定檔海報及廣東話預告！自內地上映以來，《八仙！》憑藉優異的口碑，票房後勁極為凌厲。

電影將登陸港澳戲院，於8月15日起先開始國語優先場，8月20日起上映粵語配音版！為了讓港澳觀眾更能投入其中，片方這次特別傾力打造全新「廣東話配音版本」，以極具地道和搞笑抵死的對白，讓香港觀眾獨家體驗這趟充滿歡樂與奇幻的「成仙」之旅，！