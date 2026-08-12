莊子璇宋宛穎預告魔音女團即將有大製作 倪樂琳恨做湯令山MV女主角

魔音女團MYNT成員︰Sabrina宋宛穎、Carmen倪嘉雯、Skylar盧映彤、Ellyn倪樂琳、Hilary莊子璇，今日到新城廣播接受訪問。喬美莎（Chelsea）因為要回家鄉探望親友，所以未有現身，但她們預告月底有一連串活動，屆時Chelsea會跟大家見面。 提到她們以女團身份接受DJ訪問，Carmen笑言自己仲未接受到自己是歌手身份，自覺唱功與歌仍有距離。Ellyn與Sabrina表示每當被問起自己喜歡的歌時，要在有限時間內答，感覺有些困難，「開頭以為可以好長時間分享，但原來只得30秒，始終感覺好新鮮，有好多嘢想同聽眾分享返。不過最難係分享音樂上對嗰首歌嘅理解，唔只係嗰首歌對你有咩意思，仲要研究埋旋律、beats。」

MYNT預告歌曲《Turn My Magic》的MV已經完成拍攝，有望在月底播出，並指工作人員已把花絮放上社交平台，希望可以有1萬人讚好，令她們可以到主題樂園耍樂。Hilary透露MV有3個場景，其中最後一個場景更會是特別狂野，但問到是互掟蛋糕、番茄，還是互相潑水，她們就大賣關子。 Sabrina與Skylar同是膽小人士，所以不敢玩機動遊戲，而Hilary、Carmen及Ellyn則相反非常熱衷，但Carmen與Ellyn不約而同表示近期玩一些太刺激的機動遊戲時都出現不適情況，其中Carmen試過玩海盜船玩到想嘔，一度希望緊急煞停。她們希望未來日子可以開拍團綜，不但到香港的主題樂園拍攝，更希望可以出埠到不同地方拍攝，她們甚至即場諗埋團綜名叫「魔音歐遊」、「魔音非遊」等。

由於一眾成員陸續為公司不同男歌手的MV男主角，Carmen與Ellyn表示自己也希望可以參與其中，而Ellyn更公開自薦做湯令山MV女主角。剛大學畢業的她表示很開心的Sklyar早前獲邀擔任冼靖峰MV女主角，她表示感覺很特別，眼神要做足，而自己亦很慶幸大學畢業之後，又加入女團，踏上人生另一階段。