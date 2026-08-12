網上熱話｜1000日圓現鈔引起討論 北里柴三郎被指撞樣「根叔」劉丹

對經常到日本旅行的香港人而言，日本紙幣可謂見慣見熟，還對目前的1000日圓現鈔份外充滿親切感。近日有網民在Threads出po「今日望住張1000yen望咗好耐」，貼上「丹爺」劉丹的照片，指1000日圓紙幣上的北里柴三郎頭像，跟《愛·回家之開心速遞》的「根叔」完美撞樣，引起大批網民熱烈討論。同時，亦有人重提昔日在5000日圓上頭像的第一位日本女性職業作家樋口一葉，跟郭藹明十分似樣；另外，還有網民指50000韓圜面額紙幣上的頭像貌似譚玉瑛，有人和應「返唔到轉頭」。

由日本銀行發行的1000日圓現鈔，從2024年7月起改以日本醫學家和細菌學家北里柴三郎作為1000日圓紙幣頭像，而北里柴三郎出生於1853年的肥後國北里村，即現時的熊本縣小國町，由於父親是村長的關係，他從小便接受了良好的教育，由於當時正好處於明治維新前後的時間點，讓北里柴三郎也接觸到了來自西方的新知。1871年，北里柴三郎進入了藩立的西洋醫學所就讀，在那裡，他初次接觸到了來自西洋的醫學新知，也就此踏上了他的醫學之路。北里柴三郎一生為醫學作出不少貢獻，當中在1889年，成為了首位培養出破傷風菌的科學家，更在隔年的1890年，發現了破傷風菌的抗毒素，並以此為基礎，與當時的研究夥伴貝林研發出了血清療法，可以治療包括破傷風以及白喉等等症狀，這項發現更讓當時的研究夥伴貝林在首屆諾貝爾醫學獎中獲獎。1894年，北里柴三郎前往的鼠疫流行的香港進行了研究，並在當地發現了鼠疫桿菌，為困擾人們許久的鼠疫研究提供了莫大的進展。北里柴三郎死於1931年6月13日，享年78歳。