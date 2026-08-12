Ivy So細佬客串《金秘書》姊弟演對手戲 Marco弟弟George細妹做「星1.5代」齊𢱑撈

Ivy So專程現身撐細佬Benny首次出席公開活動。(娛樂組攝)

Ivy So蘇雅琳細佬Benny和Marco葉振弘弟弟Manson趁暑假搵真銀，今日聯同George歐鎮灝的模特兒妹妹Venus，出席又一城舉行的日本動漫活動。Ivy So和Marco亦有分別現身撐細佬。 首次出席公開活動的Benny自言超緊張，自己都感到心跳加速。他獲正在拍劇的Ivy So請兩小時假到場力撐。他自爆當得知要出席已立即WhatsApp轟炸家姐，「佢尋晚放工返屋企，都有同我練習簡單對答，想我講嘢清晰啲，慢慢講，同埋幫我練下擺甫士。」接著Benny尷尬示範，場面搞笑。經過今次經驗，他直言非常佩服家姐。

爆Ivy So喺屋企冇手尾 Benny和Manson仍然在學，問到可有興趣正式入行。Benny坦言可以有不同嘗試，「家姐拍緊《金秘書》，我會客串小角色，睇劇本應該會同佢對戲，但我唔係好多對白，主要都係家姐，（會唔會忍唔住笑場？）希望唔會，好驚搞到大家OT。」 Benny亦表示想同家姐拍旅遊節目，不怕被爆秘密，笑言家姐可能更擔心，隨即爆Ivy So失魂事，「喺屋企好大頭蝦冇乜手尾，周圍亂放啲嘢，成日要我同爸爸媽媽幫手執嘢，返工又帶漏嘢，要爸爸車去公司，咩嘢都漏，最勁漏咗個假髮，不過平時好認真同專業。」談到Ivy So曾投訴他是Day許軼的fans，屋企放滿Day的應援品，Benny就反投訴，指母親將fans送的應援放滿屋，「成間都見到佢，我想擺都冇位擺。」問到COLLAR成員最喜歡誰，他就猶豫，「睇下嚟緊家姐對我好唔好，目前都係家姐嘅！」

Manson攻讀博士無暇接Job Manson自言是動漫迷，尤其喜愛《海賊王》，今次獲哥哥帶挈，皆因上星期Marco出席完該活動後推介他接Job。酬勞方面，就要視乎臨時經理人Marco的分配，「我估佢10我0。以佢咁孤寒嘅性格，最多請我食餐飯，可以叫佢請返餐一萬蚊嘅飯。」問哥哥有甚麼提點，Manson表示：「佢叫我講嘢慢少少，同埋企直啲。因為我本身唔夠高，咁睇落可高幾寸。」 Manson向來熱愛唱歌，問可有興趣以「星級細佬妹」組合出道，他謙說只達唱K水準，暫時一日限定組合，「見到有網民留言『全民造細』，有啲唔滿意，我唔鍾意做細，鍾意做大。仲見到話係『星1.5代』，因為未至於星二，又唔係星一。」擁有141智商的Manson立即把握機會𢱑撈，「有冇電視台開綜藝，拍旅遊節目多啲budget，可能去歐洲、北美。我同阿哥去過一次歐遊（ViuTV節目《巴絲Let’s go 歐》），好開心。」現為博士3年級學生，Manson直言難全身投入演藝事業，但兼職就無任歡迎，笑言可加入不同的星級兄弟姊妹合作。