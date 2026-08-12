MC張天賦聽返預錄冧豬聲尷尬搵窿捐 對住愛犬情不自禁講疊字(有片)

他自言甚少說話會升Key，除非對住兩隻愛犬「豬柳蛋」和「Yoda」。他自認不是疊字派，即場示範與兩隻愛犬說話的模式。他說：「通常我未開門，佢哋已經聽到。咁我就會話『蛋蛋』……哈哈！原來我係疊字派！如果鬧佢通常都係3個字，唔係4個字，應該係5個字『你同我過嚟』，一定係呢5個字！」談到最近一次發惡，是被愛犬咬掉了砌圖框。

MC張天賦今日現身尖沙咀出席銀行活動，活動上播放3段他為發聲公仔預錄的冧豬錄音，他表現尷尬到想搵窿捐。MC受訪時解釋：「因為聽返自己把聲唔習慣，而且作為歌手冇背景音樂，冇乜安全感。」他稱在家中錄音都會感難為情，今次也花了不少時間錄音。

放肆打邊爐加炸雞

今日是他結束紅館個唱後，首次出席公開活動。MC自爆這段時間盡情放肆食好西，3個星期內已回復約4個月前未操肌的狀態，他興奮表示，「最勁試過先食打邊爐，再食炸雞，然後再食打邊爐，係咪好開心！」打回原形的他自言有經驗，在下次有騷前部署操肌。

對於近日網傳他在澳門完騷後猜枚大勝的片段，MC表示是幾年前的。對於「圈中枚王」之稱，他表示沒試過跟圈中人玩，故難以比較。

MC將於8月22及23日出席TIMA國際音樂大賞，與韓國人氣偶像和團隊同場，他自言心情緊張。問到如果可任意揀選crossover單位，會選甚麼？他笑言想與女團跳妹豬舞，「梗係女團，唔同男團跳，我咁差，最好係佢哋教下我，我教佢哋廣東話。」