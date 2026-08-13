閻奕格加盟Sony跳出舒適圈 自揭一度失聲陷入迷惘憂結束歌唱事業

閻奕格加盟加盟台灣Sony Music，轉會即舉舉辦「逃生出口」演唱會。

率性歌姬閻奕格正式加盟Sony Music，於上周推出全新單曲《起始畫面》，加上8月23日將在台北Legacy Tera舉辦「逃生出口」演唱會，一加入新東家就工作滿滿，閻奕格也全力衝刺音樂事業新篇章，今天在Sony Music向媒體朋友分享事業上的好消息，台灣Sony Music總經理楊國修KS代表Sony Music歡迎唱將級的閻奕格加入，並特別送上美麗的花朵蛋糕，呼應著她新歌《起始畫面》的主旨以及格格最愛的一句歌詞「每天都記得慶生新的我」，KS表示：「非常歡迎格格加入Sony Music，她是大家都公認非常厲害的實力派歌手，讓我們一起努力，讓閻奕格的聲音被更多人聽見！」閻奕格擅長多種語言，華語、英文、粵語都非常流利，期待能有更多跨區域、跨語言的合作機會，格格也開心表示：「這次跳出舒適圈和新公司合作，希望可以一起開創更多音樂上的可能性！」

轉會立即開演唱會 由於即將在Legacy Tera舉辦「逃生出口」演唱會，閻奕格近來都忙於準備演唱會，上周剛前往新加坡進行排練，要把最動聽的歌曲在演唱會上盡情發揮，而在排練的空檔，還努力在新加坡和吉隆坡上通告宣傳新歌，行程十分充實，格格表示：「這次巡演的最後一站終於回到台北，特別安排了和巡演不太一樣的歌單，想要給台北的朋友300%的自己。」

學會養生兼瘦身成功 而全新單曲《起始畫面》一上架就獲得好口碑，讓閻奕格十分開心說：「希望透過《起始畫面》這首歌，陪伴每一個努力生活的人回望自己、給自己一份肯定，即使現在處於迷惘中，也不要擔心。」她透露，去年有一段時間竟然忽然失聲了，「有一天一覺醒來，發現自己講話完全沒有聲音，更不要說是要唱歌，更可怕的是，我5天後有一場音樂節的演出。」她也立刻去看醫生，檢查了好久才發現原來是「咽喉逆流」，讓聲帶受傷了，「這個病最可怕的是完全沒有感覺，但我的聲音就不見了。」她當時很擔心，因為醫生表示有可能病況改善後，聲音會變，讓她一度非常迷惘，害怕聲音無法恢復再也無法唱歌怎麼辦。