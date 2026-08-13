日本歌手AKASAKI取消香港個唱 遇上不可抗力原因宣布中止世巡11地演出

去年來港出席香港Clockenflap的20歲日本新生代歌手AKASAKI，原定11月14日再度來港並於TIDES舉行個人演唱會，然而今日官方臨時宣布其世界巡迴演唱會「AKASAKI Ist World Tour『ONIGIRI』」宣布叫停，以內部遇上不可抗力的原因，決定把今年10月至明年1月共11場演出全部取消。

AKASAKI以17歲之齡加入樂壇，去年推出大熱神曲《Bunny Girl》，上架後累積破億的串流佳績，令他成功衝出日本，並於今年展開首次世巡「ONIGIRI」。今日（8月13日），香港主辦方NEON LIT MUSIC發表取消公告：「感謝各位一直以來對 AKASAKI 的支持與愛戴。原定舉行的AKASAKI Ist World Tour『ONIGIRI』，因我方內部遇上不可抗力的原因，現決定取消全部演出。對於一直期待是次公演的各位，以及各相關單位所帶來的極大不便與困擾，我們謹此致以最深切的歉意。」AKASAKI方面一口氣取消悉尼、巴黎、科隆、倫敦、香港、首爾、台北、名古屋、大阪及東京個唱場次，並公布有關門票退款事宜。AKASAKI事務所則表示未能達成各位的期望，深感抱歉，並指今後懇請各位繼續給予AKASAKI支持與愛戴。消息一出，引起歌迷關注，並擔心AKASAKI是否出現甚麼狀況。