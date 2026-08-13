鄭世豪：我有屈人，我不得好死！ 被指小氣疑向「大小姐」林淑敏再度開火

《愛‧回家之開心速遞》上星期已播出大結局，雖然劇集已告落幕，但花生卻長食長有。對於滕麗名與「大小姐」林淑敏鬧不和，前拍檔「細龍生」鄭世豪日前也加入戰團，大爆有人「不停扮好人、包裝自己，實質係做緊損人只利己、假到癡線嘅XXX」，矛頭直指林淑敏。

鄭世豪最近於社交網多次發文，分享與《愛‧回家之開心速遞》演員的昔日合照及點滴，幾乎人人有份，卻未見有林淑敏的照片。追溯到鄭世豪離巢時，早已傳出他與林淑敏有牙齒印，當時在鄭世豪親口宣布離巢前，林淑敏卻代他向傳媒確認鄭世豪約滿傳言，其後鄭世豪表示：「想待適當時候才一步一步告訴家人及回覆大家的時候，居然被某人好肯定地證實了。」

對於鄭世豪似有所指，有網民批評他今次行為小氣、搞小動作；對此，鄭世豪充滿火藥味回覆：「要受害人放下，首先要知道真正發生過有幾多加害者嘅扮好人實害人嘅全部所作所為。」、「今次令我氣憤嘅係，真正做好事嘅人被指責無風度，那些扮好人的，反而繼續被大家捧在手心。」之後，鄭世豪再大爆：「你哋可以繼續鬧我，橫掂努力咗廿幾年，最後嘅人生都係各位嘅小氣作結。今次令我氣憤嘅係，真正做好事嘅人被指責無風度，那些扮好人的，反而繼續被大家捧在手心。真係感同身受，氣難平。」他指自己因頂得太辛苦才決定離開，等自己生活好過點。