不良一族尋愛記｜與法務省合作支持更生人士 鴨界紅人成第2季風頭躉被揭整容

MEGUMI主持兼監製的真人騷節目《不良一族尋愛記》登上Netflix日本排行榜冠軍，第二季上架後亦話題不斷，尤其以中途加入的「阿一」鹽田一馬，以全身身刺青及標緻靚樣引起討論，一出場就成為眾人矚目的焦點，而阿一不但外在浮誇氣場全開，一開口亦自信爆棚，他在鏡頭前誇張表示：「每天被自己帥醒。」形容自己長得帥、有錢、幽默、溫柔，談起感情生活：「記不得自己睡過多少人，就像不記得自己吃過幾塊肉一樣！」不過有網民卻彈他牙黃有點趕客。

19歲踏上做鴨之路

阿一早在19歲時被發掘踏上男公關之路，早期的他對這份工作並沒有太大野心，但在隨後便展現驚人銷售能力，甚至創下千萬日圓級營業額，在兩個月內達成1300萬日圓業績，逐漸成為歌舞伎町的人氣男公關。不過，近日他被網民公開昔日照片，發現當年阿一樣貌跟現在頗有出入，懷疑他曾經大修整容才有現時「被自己帥醒」的靚樣。

《不良一族尋愛記2》分別登上日本、香港及台灣Netflix 串流節目榜首，因節目大受歡迎，日本行政機關亦宣布法務省保護局的「康復保護計畫」，會跟《不良一族尋愛記2》合作推出宣傳海報，上面寫有「更生上等！」、「從新站起來就是Love」的字眼，而海報將在全日本各地的更生保護機構張貼，針對節目的參加者曾經歷過艱難的成長環境和犯罪史，在社會上重新審視自我及逐步成長，希望透過此次合作能夠支持更生人士。