譚嘉儀生日宣布訂婚 獲圈外男友求婚：yesssss 我願意

2011年參加《超級巨聲3》贏得季軍入行的譚嘉儀，浮沉樂壇多年，今天（13日）趁住其38歲生日，向外宣布獲圈外男友求婚，將嫁人加入人妻行列。
譚嘉儀去年宣布約滿TVB，離巢後轉以獨立歌手姿態發展，今日是她的生日大喜日子，除了出story分享跟好友們慶生的開心畫面外，更出post親自報喜：「yesssss 我願意，我們訂婚了。在生日的日子宣佈人生中最好的禮物，感謝神讓我遇到你，我覺得自己好幸運。」經歷喪父打擊後，譚嘉儀與上人生另一半，她犒：「自從生命中最重要的男人——爸爸離開之後，感覺是神差派了你成為我的守護天使，謝謝你對我無限包容，一個人擁有多少並不重要，重要的是一個人願意為你付出多少，是你讓我領略到這個道理，永遠都為我付出 100%，讓我感受到什麼是無私的愛，除了我之外還非常疼錫我的家人，感受到真正的愛屋及烏，往後的日子要多多指教。」
吳若希爆陀孖B？
照片中見到，譚嘉儀穿上白底紅花的谷胸長裙，獲男友於意大利的海邊浪漫求婚，還拍下男方單膝跪下求婚一刻，譚嘉儀亦不忘展示手上戴住的巨型鑽石戒指，二人更感動相擁，獲大批網民及圈中好友留言恭喜，而吳若希（Jinny）更留言寫：「恭喜晒呀！一年抱倆！」當被問是否知啲嘢後，Jinny再寫：「點解呀？譚嘉儀陀孖B係事實嚟㗎喎」，其實是指早前誕下雙胞胎的同名同姓模特兒譚嘉儀（Vivi Tam）。