譚嘉儀生日宣布訂婚 獲圈外男友求婚：yesssss 我願意

2011年參加《超級巨聲3》贏得季軍入行的譚嘉儀，浮沉樂壇多年，今天（13日）趁住其38歲生日，向外宣布獲圈外男友求婚，將嫁人加入人妻行列。

譚嘉儀去年宣布約滿TVB，離巢後轉以獨立歌手姿態發展，今日是她的生日大喜日子，除了出story分享跟好友們慶生的開心畫面外，更出post親自報喜：「yesssss 我願意，我們訂婚了。在生日的日子宣佈人生中最好的禮物，感謝神讓我遇到你，我覺得自己好幸運。」經歷喪父打擊後，譚嘉儀與上人生另一半，她犒：「自從生命中最重要的男人——爸爸離開之後，感覺是神差派了你成為我的守護天使，謝謝你對我無限包容，一個人擁有多少並不重要，重要的是一個人願意為你付出多少，是你讓我領略到這個道理，永遠都為我付出 100%，讓我感受到什麼是無私的愛，除了我之外還非常疼錫我的家人，感受到真正的愛屋及烏，往後的日子要多多指教。」