洪永城見愛妻積極keep fit感到羞恥 孫慧雪生第二胎增至170磅肥到爆喊

前晚（11日），洪永城（Tony）聯同星級KOL孫慧雪、運動女神蘇皓兒（Chloe） 及型格演員黃俊豪（Jeremy）出席活動，四位藝人不但親身見證全新登場的冷凍減脂療程，更毫不保留地分享他們對抗頑固脂肪的實戰經驗，如何可以輕鬆地保持美好身段。
洪永城在活動上分享減肥心得，他透露每日看到太太梁諾妍積極保持完美體態，自己便深感羞恥，所以亦去設法消脂，不過他卻指頑固脂肪永遠不會離自己而去，Tony日前特意預訂壁球場讓女兒跑步「放電」，洪永城笑指女兒遺傳了妻子熱愛跑步的基因，自己雖然感到疲倦，但也覺得十分值得。
洪永城當談及充當媒人為高海寧介紹對象卻疑被「彈鐘」，他解釋是高海寧工作太忙才無暇處理，並非「彈鐘」，他稱：「需要多方面磨合，亦要互相配合，睇吓有冇共同嗜好同埋興趣，先可以進一步發展。不過兩位介未見面，我要先檢討一下自己嘅名單庫。」他指高Ling雖要求不高，但眼緣與感覺非常重要，自言會繼續為她物色合適男士。
另一方面，孫慧雪在活動上憶起細仔出世後，自己的體重曾一度高達170磅，當時她更忍不住在醫院痛哭，她苦笑謂：「真係好慘，生完第二胎我喺醫院喊咗，當時以為會好似第一胎咁個肚會凹返入去，我仲問醫生咁凸係乜嘢嚟，佢話脂肪囉！我仲以為生完仲有一個！」孫慧雪笑指當時丈夫見狀亦相當震驚，原來是因為她接連生下兩個重達9磅的巨嬰，導致肚部鬆弛，並透露現時身材已回復正常水平：「瘦咗50幾磅，大概120磅左右！」