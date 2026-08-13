洪永城見愛妻積極keep fit感到羞恥 孫慧雪生第二胎增至170磅肥到爆喊

孫慧雪憶起細仔出世後，自己的體重曾一度高達170磅，當時她更忍不住在醫院爆喊。

前晚（11日），洪永城（Tony）聯同星級KOL孫慧雪、運動女神蘇皓兒（Chloe） 及型格演員黃俊豪（Jeremy）出席活動，四位藝人不但親身見證全新登場的冷凍減脂療程，更毫不保留地分享他們對抗頑固脂肪的實戰經驗，如何可以輕鬆地保持美好身段。

洪永城在活動上分享減肥心得，他透露每日看到太太梁諾妍積極保持完美體態，自己便深感羞恥，所以亦去設法消脂，不過他卻指頑固脂肪永遠不會離自己而去，Tony日前特意預訂壁球場讓女兒跑步「放電」，洪永城笑指女兒遺傳了妻子熱愛跑步的基因，自己雖然感到疲倦，但也覺得十分值得。