JW王灝兒首任節目主持不斷爆料 孖馬天佑指被某藝人出賣：睇我哋unfollow咗邊個咪知

新城廣播台慶系列全新節目《新城任務35》，第一集由歌手JW王灝兒反客為主，首度擔任主持，嘉賓請來她形容為相識「足足一世」的中學同學馬天佑，兩人由校園生活講起。JW在人生第一個電台節目毫不客氣「爆料」老友：「佢細個已經好有膽識，諗到就會去做。」
JW在中學年代因經常參加歌唱比賽，令馬天佑印象深刻，他直言：「佢一開口……嘩！天籟之音呀！」之後馬天佑在倫敦時參與school tour演唱，兩人惺惺相惜，友誼維繫至今。兩人曾經在不同時間簽黎明的公司做歌手，JW更爆出她的生日在6月18日，馬天佑正好是前一日6月17日，多年來不時一同慶生；甚至有一次同遊黃大仙求籤，竟求出同一支籤，巧合程度連他倆都嘖嘖稱奇。JW笑言兩人同屬雙子座，適應力強得「超級無敵」。
馬天佑作風大膽，他自爆會「完全睇晒網民對我的批評，我要知道個世界在諗咩」，無論大眾輿論說什麼都不會受影響，難聽的說話也完全沒感覺。他又指JW容易受輿論影響，他建議：「你逼自己睇，學習麻痺自己個心會更好啲」，你記住：「所有撐你嘅人係唔會出聲，我撐你，但唔會日日話俾人聽我撐你」。馬天佑又大講出席時裝周的風光背後辛酸史，原來鏡頭前光鮮亮麗影靚相，背後全靠自己一手一腳搞化妝、整頭、拖行李箱衝場。JW呻曾經一次陪他去時裝周，個人花費竟達六位數字。
馬天佑圈中朋友多，對於人情牌，他堅持合作必須令雙方win win，絕不會搵人「衝業績」。兩人又大爆在合作上，不約而同曾被某藝人出賣。兩人選擇不開名，馬天佑坦言：「你睇我哋unfollow咗邊個咪知囉」。兩人不斷爆料，聲稱與此人面左左，JW笑稱再爆下去，擔心今次會變成她唯一做主持的節目了。