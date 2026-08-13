JW王灝兒首任節目主持不斷爆料 孖馬天佑指被某藝人出賣：睇我哋unfollow咗邊個咪知

新城廣播台慶系列全新節目《新城任務35》，第一集由歌手JW王灝兒反客為主，首度擔任主持，嘉賓請來她形容為相識「足足一世」的中學同學馬天佑，兩人由校園生活講起。JW在人生第一個電台節目毫不客氣「爆料」老友：「佢細個已經好有膽識，諗到就會去做。」

JW在中學年代因經常參加歌唱比賽，令馬天佑印象深刻，他直言：「佢一開口……嘩！天籟之音呀！」之後馬天佑在倫敦時參與school tour演唱，兩人惺惺相惜，友誼維繫至今。兩人曾經在不同時間簽黎明的公司做歌手，JW更爆出她的生日在6月18日，馬天佑正好是前一日6月17日，多年來不時一同慶生；甚至有一次同遊黃大仙求籤，竟求出同一支籤，巧合程度連他倆都嘖嘖稱奇。JW笑言兩人同屬雙子座，適應力強得「超級無敵」。