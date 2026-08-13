末世橡樹街｜安妮夏菲維夥拍伊雲麥葵格 鬼才導演圓夢力作滿載80年代情懷

安妮夏菲維（Anne Hathaway）夥拍《迷幻列車》（Trainspotting）英國男星伊雲麥葵格（Ewan McGregor）合演全新科幻災劫新作《末世橡樹街》（The End of Oak Street）今日（13日）在香港上映，暑假壓軸驚震大銀幕！

《末世橡樹街》由《末世凶煞》（Cloverfield）監製J.J. Abrams主理，鬼才導演David Robert Mitchell自編自導，電影日前於洛杉磯舉行世界首映，率先獲得美國媒體一致好評。電影中，恐龍不再困於荒島或實驗室，牠們直接闖進你的後花園、踩碎你的白色籬笆、在超級市場停車場展開血腥獵殺。導演大膽打破史匹堡式「恐龍樂園」框架，將前所未見的恐龍群投進美國平凡郊區，營造出「家園秒變煉獄」的極致恐懼。更令全球恐龍迷暴動的是，電影首度將從未在《侏羅紀》系列登場的頂級掠食者「腔骨龍」（Coelophysis） 搬上大銀幕；全身覆蓋鮮豔羽毛、行動快如閃電、狩獵智商驚人，成群出擊的畫面讓現場媒體直呼「毛骨悚然」。加上兇猛異特龍、高空俯衝的翼手龍，以及體型龐大的棘龍，多個史前時代的殺人機器同時降臨同一條街道，前所未見的「史前大亂鬥」絕對是視覺與心臟的終極考驗。