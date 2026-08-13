我在大戈壁沙漠收數的日子｜岑珈其與許賢蘇致豪試當真合體上演《寒戰》式對罵 期待再拍新一季《膠戰》

許賢、蘇致豪和岑珈其在「試當真」後合體，與梁浩邦合演舞台劇《我在大戈壁沙漠收數的日子》，四人今日出席記者會宣布加場，暫定演出19場。許賢和蘇致豪兩位新丁，首次演舞台劇就要應付日、夜場，蘇豪信心滿滿，笑指自己體能OK，「做舞台劇要好大能量，最難係要保持精神，平時拍片可以瞌眼瞓，做舞台劇就唔得喇！」珈其被問到何時開拍新一輯《膠戰》，他指「6膠」都想繼續，笑言每次見到ViuTV高層金廣誠都會追問，希望下年有好消息。

張國榮「大熱」造型 談到今次的挑戰，已曾演出兩套舞台劇的珈其率先劇透，「我從來未遇過一個劇本係咁，最大挑戰係有啲場口要幾個人同時間不停講好多嘢，類似《寒戰》最經典嗰啲場口咁。我自己喺圍讀嗰陣已經覺得好困難！」講到兩位「劇場新丁」嘅表現，珈其笑著賣關子：「希望蘇豪可以每場都畀到唔同嘢，可能有現意想不到的『驚喜』大家唔好錯過呀，可能隨時要睇三、四場！」笑指，請大家務必搶飛。蘇致豪以長髮造型拍海報，他笑指是張國榮的大熱造型，符合大熱的氣溫，也希望票房大熱。