劉浩龍轉投Sony Music頭炮單曲生日上架 承諾再推「師兄式情歌」盼成高播放率歌手

劉浩龍宣布轉投Sony Music，頭炮新歌《綻放》生日上架。

「師兄」劉浩龍（Wilfred）早前完成個人演唱會《UNITED IN HEARTS 劉浩龍 2026 演唱會》，為fans送上多首耳熟能詳的經典作品，如《思覺失調》、《94340634》等，讓一眾樂迷大飽耳福。除舊作外，師兄亦帶同新作以及新動向回歸！除了在台上公布加盟Sony Music，更將新歌《綻放》贈予樂迷。今日（8月13日）適逢師兄生日，《綻放》亦正式於各大音樂平台上架，成他加盟Sony Music 後第一首推出的作品。 情歌贈予歌迷 《綻放》作為劉浩龍加入新公司後的首支作品，在演唱會演唱時師兄早向在場fans揭曉歌曲是與樂迷有密切關係：「我希望嚟緊呢首新歌將會成為以後我哋開show都會唱嘅大合唱歌，係代表我同你哋嘅一首歌。」《綻放》歌詞給人圍繞愛情主題的感覺，師兄表示雖然如此，但當自己在演唱會綵排望向觀眾席時，不期然便將歌中「伴侶」的情感投射於一路以來對自己不捨不棄的粉絲們身上：「一班fans就好似我嘅伴侶咁，一直陪我行落去！」因而師兄才決定將《綻放》視作與樂迷們間的連結。

一度逃避唱歌 師兄與監製周錫漢（Randy）今次首次合作，源起則因去年一個電視節目中師兄作為導師時與一眾擔任評判的音樂監製碰面，驚覺於一眾監製中僅未曾與Randy合作，因而很快便有一同創作歌曲的念頭。而籌備創作前，師兄與Randy分享自己這幾年間的心路歷程：「我同Randy講我終於唔怕唱歌啦！因為我有段時間對唱歌有包袱、逃避，但經歷咗舊年我終於鍾意返唱歌。所以就想做一隻關於我唔驚嘅歌出嚟！」 原名《綻放男孩》 Randy就師兄的期望，很快便找到《綻放》的demo，師兄聽後不論對旋律抑或demo歌詞亦十分滿意：「我哋兩個都好鍾意呢隻歌！本身都有諗過再填一份詞，但試唱後發現呢個旋律好適合而家比較易理解嘅詞，所以最尾用咗幾日同幾位創作人一齊慢慢修改，就有而家出街嘅版本。」雖然旋律與歌詞沒有太大改動，但師兄則表示唯獨歌名是必須改動：「我想講幾好笑，本身隻歌其實係叫《綻放男孩》但都好難用「男孩」㗎啦，（我）都去到呢個年紀。」師兄笑言。