日落下的彩虹｜吳海昕落淚談分手戲：掛住好有火嘅自己 大讚Stanley進步1000%

ViuTV 熱播劇集《日落下的彩虹》，日前(12日)播出的第10集交代周家怡和柏天男、邱士縉(Stanley)和吳海昕(Sofiee)兩條感情線，兩對失散又重遇的男女，最終都未能開花結果。其中Sofiee演的家欣為了大飛(張建聲飾)，放棄了情深一片的子柏(Stanley)，劇集播畢後，導演劉偉恒(Benny)與Sofiee開IG Live分享拍攝點滴，兩人都指分手戲好揪心，不禁睇到眼濕濕，喊到眼腫的Sofiiee在直播期間多次感觸落淚，感激導演的信任，讓她跳出「文青女神」的框框，演「渣女」李家欣，她坦言拍小巴站分手戲時，不禁想起自身經歷，哽咽道：「我掛住以前嘅自己。我覺得導演好好，我當日啱啱喺美國返嚟，佢願意等我，信任我，又諗返以前好想做演員，真係好掛住以前好有火嘅自己。」

Benny表示起初構思是在巴士站講分手，不過受種種因素影響，轉為小巴站，促成更感動的分手，「因巴士嘅窗唔可以開，反而小巴可以，子柏咁樣先可以喺窗同家欣講『要幸福呀』呢句話。」吳海昕透露首日埋位便在小巴站拍兩人開始和分手戲；分手的一幕，在小巴車廂喊到泣不成聲，不過導演僅播出蘊釀和開始落淚的幾秒，他解釋：「如果純粹揀淚崩，反唔好睇。點到即止、剛好流下來嘅眼淚，代表家欣將壓抑住嘅淚水流出嚟。給觀眾想像佢會爆喊？或是叫司機停車落車？」導演坦言有不少人質疑家欣的選擇，但愛情從來非理性亦沒邏輯，Sofiee認為家欣分手時亦很心痛，甚至不敢直望子柏，但理解家欣選擇為何選擇與大飛做亡命鴛鴦，若在最艱難時捨對方而去，定會很內疚，接著她忍不住落淚並用紙巾拭抹：「我覺得最重要唔係要喺埋一齊，而係雙方都圓滿咗自己嘅一啲遺憾，彼此都能夠在對方面前，想起自己最善良最簡單一面。」她指家欣沒想過有人會對自己這檥好，「佢同大飛多年，唔係對佢唔好，但搵唔返自己價值。而喺子柏心中，家欣竟然喺一個咁特別嘅存在。我覺得呢件事好浪漫，尤其是嗰種戀人未滿，總係帶遺憾嘅愛，係最刻骨銘心。」

身不由己

Sofiee坦言拍攝期間，不時聯想自身的抉擇，「我都有好多內心小劇場，對方對我咁好，是否值得？大家從頭來過，又得唔得呢？我諗做人都有呢啲疑惑，而唔敢去行嗰一步。我覺得有好多選擇，未必係自己最想行嘅嗰一步，因當中牽涉太多人同關係，變成身不由己。」導演安慰說：「所有事情都是選擇，只要選擇相信，就一定會做到。」

找到被認同的光芒

導演指分手戲很揪心，不禁睇到眼濕濕，大讚因工作未能開live的Stanley，演繹細膩，Sofiee亦感激對方：「佢真係幫咗我好多，我有時會跳離角色，但見到佢眼神好真誠，淚眼汪汪嗰樣，我就會入返去。」兩人於4年前曾合作《I SWIM》，她Stanley的進步是「百份之一千」。她憶起當年兩人坐在泳池旁的對話，「佢唔喺度我先敢咁講……Stanley有同我講，佢自己好想努力喺呢行搵到屬於自己嘅特質、想搵到可以被認同嘅燦爛光芒，幾年之後再見返佢，我覺得佢真係搵到 ！我戥佢好開心！」