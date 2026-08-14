功夫女足專訪｜張繼聰唔覺星爺惡：佢係最聽人講嘢嘅導演 蔡思貝難忘盲踢無限次

周星馳的影視作品，陪伴一代港人成長，也在無數人心中埋下戲劇種籽，間接孕育不少演員。其中兩位是張繼聰和蔡思貝，從戲迷到參演星爺自編自導的《功夫女足》，兩人細訴由IG互動拍片、試鏡、飯聚傾戲，片場無限NG的體會，並不忌諱，直談對星爺「惡」的理解。

從做𡃁開始 談到合作緣起，蔡思貝於2023年初在周星馳的IG發文留言，喜獲偶像回覆兼獲親筆的「心想事成」揮春，接著拍片自薦演《功夫女足》，沒想到夢想成真。她憶述，「佢新年出po問大家有咩新年願望，我玩下留言：『我想做你條𡃁！』佢回答問我點報答佢；跟住農曆年寫揮春，我留言想要揮春，佢真係寄咗俾我，太珍貴，我keep咗喺個盒入面，呢種心想事成嘅揮春，真係成真。」原本以為做打雜斟茶遞水，結果獲選演失明隊醫「孖八」，「估唔到喺佢電影裡，可以擔當一個算係有故事嘅人，好榮幸。」

張繼聰沾沾獲加戲 張繼聰原來讀演藝學院時，曾試鏡拍周星馳電影，雖不獲選中但臨走時巧遇星爺；之後也沒甚麼交流，直至2023年獲邀與星爺拍IG相，其後相約吃飯暢談戲劇，估不到獲邀為《功夫女足》客串演裁判。首日拍攝是內地開演唱會後，通宵趕往片場，「拍完之後，佢同我講：『阿聰，可唔可以嚟多日？』(獲星爺加戲？)當然開心。」與偶像合作，最深印象是安排專業裁判在片場詳盡講解，「佢勁在可以喺邏輯裡，搵到窿窿可以發揮；例如2位裁判講咗好耐都無人嗌停，直至聽到一個好笑位，原來佢搵緊笑位。當好多導演趕時間未必聽，佢真係聽，所以佢係其中一個最聽人講嘢嘅導演係佢。」阿聰驚嘆，「點解佢係周星馳，天分固然緊要，佢對每個鏡嘅執著同認真，好啟發我。」

親切的老朋友 蔡思貝則笑言跟星爺未到食飯傾偈的層次，但從試鏡開始與「神」對話亦不感壓力，「第一次試鏡都冇驚嘅感覺，好似見到老朋友，可能因為我自細睇佢嘅戲，好有親切感。」思貝試鏡時被問及對演戲的見解，與星爺談了一整個下午，有話直說，「盡量將我嘅分析表達，佢認唔認可、覺得適唔適合，我控制唔到。不過我覺得問嘅人都想聽到意想不到嘅嘢，所以都無分錯對，正確答案反而擦不出火花。」 Keep住怒火無笑過 至於正式拍攝，蔡思貝笑言雖是參演喜劇，但在片場無笑過，「我所有戲份都好嚴肅要打人，所以我喺片場都無笑過；要極端嚴肅認真，才會有極端搞笑的反差效果。」由於角色孖八長期心火盛，常常想著為隊長報仇，她笑言拍到內傷，「因為要做到打死人嘅狠，我裡面要有好多怒火，要keep住團火，內傷好幾日，其實鬧交好傷元氣。」她慶幸第一場戲拍得順利，猶如強心針，即使後期頻頻NG都能應付。其中有場戲要追著班主起飛腳，要呈現用腳踢向鏡頭的畫面，「我要追住起步，隻腳要夠直又有力，方向要對住鏡頭，又要保持一定距離，而且我係睇唔到嘢(失明)，唔可以望住鏡頭。」她直言星爺也有現場示範，「佢話你左腳右腳，然後踢出去咪得囉，佢冇講錯，但係……」易說難做，思見經不斷嘗試，踢出的效果，獲星爺公開大讚是最似李小龍的女演員，相信所有辛苦都值得。

對完美有渴望 兩位忠粉從大銀幕仰慕到實際合作，對於坊間流傳星爺執導好嚴厲，經常在片場罵人，他們卻另有見解。張繼聰率先表態，「我唔覺得佢鬧人，但我明點解啲人話好大壓力。因為佢要求好仔細，如果要硬記就一定唔得，仲要加一啲節奏笑位，做唔到就要繼續做，會愈做愈緊張。」在眾人眼中的幾秒過鏡或10秒對白，星爺都一絲不苟，現場指導並微細調整，「我覺得佢唔係發脾氣，只係標準太高，預期你明白基本功，佢唔可能每次都解釋，坦白講好多人連基本都唔明，或者視乎你有冇認真做好基本嘢。」蔡思貝就認為所謂「惡」，反映處事認真，「大家口中經常話佢惡，就係想做到最完美的渴望。」反而她珍惜星爺的細心雕琢，「我覺得呢次經歷好奢華，佢俾咁多時間去琢磨2秒鏡頭，好奢侈，作為演員係好幸運。」