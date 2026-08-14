孔劉曬親密合照　向愛貓深情道別「一定要再見面！」(有片)

南韓影星孔劉日前在社交平台Instagram(IG)向15歲的白色蘇格蘭摺耳貓Kong Kong道別，並一次曬出20張過去的合照、生活照及互動影片，字裡行間流露出他對愛貓的深厚思念，再度讓外界看見他作為資深貓奴及重情感性的一面。
孔劉周三(12日)在其個人IG帳號發文向陪伴自己多年的愛貓Kong Kong(콩콩 / 孔孔)道別，「因為你是老大，所以總讓我更加掛心；也因為你和我很像，所以我很喜歡你……不知道你是怎麼想。謝謝你在我身邊待了這麼久，一定要再見面。好想你！」
首圖寫下「I love you Kongkong」
孔劉罕有地一次曬出20張Kong Kong的萌照緬懷，首圖用英文寫下「I love you Kongkong」，表達強烈不捨。影片中顯示，Kong Kong撲著孔劉撒嬌，孔劉伸手不住撫摸Kong Kong毛茸茸的頭，讓人感受到一人一貓之間深厚的感情。孔劉公開照片及悼念文字後，粉絲紛紛留言向他送上安慰。有粉絲留言表示：「我們都很愛牠」、「我們會永遠懷念Kongkong」，亦有人鼓勵孔劉：「你要堅強和好好照顧自己。」送別愛貓後，孔劉將重新投入工作。據行程將於10月起展開亞洲粉絲巡迴見面會。