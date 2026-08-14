孔劉曬親密合照　向愛貓深情道別「一定要再見面！」(有片)

南韓影星孔劉日前在社交平台Instagram(IG)向15歲的白色蘇格蘭摺耳貓Kong Kong道別，並一次曬出20張過去的合照、生活照及互動影片，字裡行間流露出他對愛貓的深厚思念，再度讓外界看見他作為資深貓奴及重情感性的一面。

孔劉周三(12日)在其個人IG帳號發文向陪伴自己多年的愛貓Kong Kong(콩콩 / 孔孔)道別，「因為你是老大，所以總讓我更加掛心；也因為你和我很像，所以我很喜歡你……不知道你是怎麼想。謝謝你在我身邊待了這麼久，一定要再見面。好想你！」