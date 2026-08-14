韓國女團CLC出道11周年 巡演香港站大派福利

《CLC 11th Anniversary Concert : After All in Hong Kong》票價分別為$1,380（VIP）和$980（GA）兩種，CLC屆時除了在竹翠公園舞台上演出外，今次巡唱香港站也帶來不少福利，包括8月29日演唱會當日，全場觀眾均可參加HI-BYE和隨機讀信環節，並獲得香港站官方海報及限定小卡；VIP觀眾可享有全員HI-TOUCH、觀看綵排及周邊優先購買等福利，並有機會獲得5項限定權益中至少一項；分別是全員6V1合影、全員6V10合影、全員6人親筆簽名海報、6人隨機親筆簽名小卡一張、全員面簽海報；GA觀眾則有機會獲得4項限定權益中至少一項，包括全員6V20合影、6人隨機親簽小卡一張、全員6人親筆簽名海報、6人隨機印刷簽名自拍寶麗來小卡一張。凡於8月29日演唱會中選任何型式合影的觀眾，將可以參加30日上午第一場合影活動，現場更安排了30分鐘Meet & Greet及遊戲環節，入場觀眾可獲贈官方手幅及與29日款式不同的香港站限定小卡。



8月30日下午的第二場活動將以福利禮包形式，提供給8月29日演唱會全場門票持有人開放購買。下午場活動設有多款 1V1的限定福利禮包，包括60秒親筆簽名AR明信片、50秒親筆簽名寶麗來、30秒手機自拍及3分鐘1V1合拍30秒影片等項目，觀眾可以在購票時選定希望進行1V1互動的成員。第二場活動同樣設有30分鐘的Meet & Greet和遊戲環節，並提供官方手幅及香港站限定小卡等福利。具體福利內容、抽選安排及相關購買資訊，可留意主辦方叩叩呐娛樂文化、燚光年娛樂的官方平台公布。