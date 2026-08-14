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娛樂
出版：2026-Aug-14 14:00
更新：2026-Aug-14 14:00

殺人者的購物中心｜第二季電影級結局引發討論 劉智泰特別客串演幕後大佬

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由韓國男神李棟旭主演的話題劇《殺人者的購物中心2》本周播出兩集大結局。

由李棟旭夥拍金慧峻的Disney+原創韓劇《殺人者的購物中心》，第2季大結局劇情層層反轉！一直未有現身的巴比倫幕後大佬，由現年50歲的《原罪犯》劉智泰客串演出，而劉智泰的登場似為第三季劇情留下伏線。

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劉智泰在《殺人者的購物中心2》大結局登場，客串演幕後大佬。

岡田將生演出亮眼

《殺人者的購物中心》除了李棟旭外，日本男神岡田將生的演出亦令人驚喜。岡田將生在劇內徹底打破過往形象，首度挑戰高強度動作戲，飾演巴比倫東亞支部的冷酷傭兵J。他以all back造型登場，氣場銳利、攻擊性強，與平常清冷印象形成明顯反差！這不僅是他首次參演韓劇，也是他首次挑戰高強度近身格鬥場面，帥氣程度不輸男主角李棟旭！

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金民係地道韓國人

至於飾演金慧峻劇中角色鄭智安師傅「把信」的金民，經常被觀眾誤認為菲律賓人或泰國人，但其實他是個地道韓國人！充滿特色的外形與氣質，加上「看起來不像韓國人」的氣場，反而成為他最特別的辨識度。金民在劇內是泰拳師傅，而戲外亦具備合氣道與跆拳道三段資格，肢體能力相當扎實，幾乎是為泰拳師傅角色度身訂造。更鮮為人知的是，他高中就讀建築相關科系，曾前往紐西蘭尋找建築工作，卻因英語面試不順利而受挫。為了提升口語能力，他報名了演技課程，結果就此踏入演藝圈，人生出現戲劇性轉折。

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