袁詠儀自認當年「不可一世」遭雪藏 對魔童感虧欠曾說：媽咪對你唔住

影后袁詠儀（靚靚）最近接受新城廣播由余家強主持的《余生對話》節目訪問，並於今日播出。現年54歲的靚靚，在節目中大方分享了自己早年的演藝事業起伏、與丈夫張智霖的婚姻點滴、對兒子張慕童（魔童）的教育與愧疚，以及對餘生的規劃。 袁詠儀的人生高光來得極早，18歲當選香港小姐，更在金像獎奪下1992年的最佳新人，1993年憑《新不了情》封后，1994年再以《金枝玉葉》蟬聯影后。王晶曾形容她是影壇「最好運」的人，她大方承認，自覺新人時期已能夥拍張學友、梁朝偉等巨星，確實幸運，故常提醒自己「唔應該再強求太多」，但也曾對王晶笑言：「可以加句『袁詠儀都有啲實力嘅』。」早成名也讓她經歷過迷失，她坦言年輕時招積寸嘴、不可一世。身為新人時，她曾因不滿劇本不合情理，直接找電視台監製理論，結果被雪藏。回望過去，她感激這段經歷，認為是成長契機，迫使她學會沉澱。

自豪最好作品是兒子 談到家庭，袁詠儀自豪地表示自己最好的作品就是兒子，「目前嚟講冇穿冇爛，幾好嘅。」與張智霖結婚二十多年，她形容兩人用心經營關係，時刻有新鮮感。她亦透露張智霖情商高，並非外界以為的「聽她話」，而是善於溝通、用另一角度說服她。當年是她主動提出不辦大型婚禮，張智霖曾想60歲補拍婚紗照，後來在內地節目中完成心願，但她認為婚紗擺酒不重要，「最重要兩個人在一起」。她還提到，初次聽黃偉文為張智霖寫的《未婚妻》時，她感動得哭到收不到聲。