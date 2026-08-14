周嘉洛無愛過林凱恩 陳曉華挑戰做打女周身酸軟

由陳曉華、周嘉洛、吳偉豪、戴祖儀等主演的《驅魔速遞》今日（14日）舉行開鏡拜神儀式。陳曉華、周嘉洛在戲中有感情線發展，嘉洛與李海桐更有親吻戲。提到他奪去對方的螢幕初吻，他表示在場有監製等在埋位前講清楚如何拍攝，所以整個過程都很順利。

首做打女

陳曉華透露在戲中的角色為人霸道，需要應付不少打戲，她自言體能差，特別有做多些運動，首日拍攝時自覺輕鬆，但翌日開始肌肉酸軟，第三日發現隻手郁不到，幸好第四日開始拍文戲。周嘉洛指陳曉華連續幾日拍打戲，拍足幾個通宵，非常驚訝她原來這麼捱得。陳曉華表示今套戲是從影以來拍最多打戲的角色，自己亦非常興奮。

周嘉洛在戲中也有少量打戲，但遠不及陳曉華多。陳曉華更指周嘉洛、吳偉豪、戴祖儀在片場活力充沛，自己也被他們感染，在不用埋位時大家會一齊玩，就算少少休息時間也不放過。