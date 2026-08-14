香港BL劇《煙灰》CP億軒Leo靠星座增進感情 利澤昇首次拍劇動真感情

以廣東話演出的全新BL港劇《煙灰》，今日（8月14日）於網上全球首播，三位主角億軒（Kingston）、彭梓燁（Leo）、利澤昇（Sing）齊現真身，聯同劇中演員ALITZ成員Ethan、侯源昊（Jonathan）、黃星綽（Hugo）、趙君瑜（Angelina）、許月湘、麥子樂、麥秋成、張滿源、曹子浩，出席銅鑼灣戲院舉行的觀影會，與香港BL劇迷近距離接觸，並一同觀賞《煙灰》的第一集。
Kingston、Leo、Sing平均身高達180cm，三人受訪大談首次擔正的心情，Kingston與Leo在劇中挑戰男男CP，多多少少也有動了真感情。問到拍攝親熱器時有否尷尬？ Kingston表示：「大家又傾吓自己嘅過往，同埋星座，之後再慢慢去研究劇本。」Leo自爆跟Kingston同樣是喜歡研究星座，所以相當投契。Leo今次挑戰男男親熱場面，他指事前經過多次排練，最後比想像中順利得多，大家亦有默契，好多時都要互相協調。
除了大學畢業的Sing是首次演戲，Kingston和Leo均有演出經驗，前者在拍攝《煙灰》前剛在溫哥華演藝學院畢業，加上亦曾參演過內地的作品，今次可以加入以往經驗演出。
比較怕醜的Sing自言很又場戲也令他難忘，談到難忘場口，他說：「我依家都唔會唔記得，就係我哋三個第一次見面，本身排戲我哋係着自己衫，冇set up，當正式拍攝去到茶餐廳場景，我哋三個着住戲服set好晒妝化，覺得好似Cosplay。」由籌備到煞科，加加埋埋約五個月，劇集於今年拍攝，經過長時間合作，彼此感情大躍進，問到有否棄假情真？Sing：「我相信觀眾嘅眼睛，我唔講。」被追問鍾意邊個？他即望住旁邊的Kingston。劇中與麥秋成合作Kingston扮演臥底角色因此物秋成的下屬，他表示三人亦有上秋成的舞蹈班學跳舞，學會姿態及肢體協調。