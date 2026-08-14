香港BL劇《煙灰》CP億軒Leo靠星座增進感情 利澤昇首次拍劇動真感情

以廣東話演出的全新BL港劇《煙灰》，今日（8月14日）於網上全球首播，三位主角億軒（Kingston）、彭梓燁（Leo）、利澤昇（Sing）齊現真身，聯同劇中演員ALITZ成員Ethan、侯源昊（Jonathan）、黃星綽（Hugo）、趙君瑜（Angelina）、許月湘、麥子樂、麥秋成、張滿源、曹子浩，出席銅鑼灣戲院舉行的觀影會，與香港BL劇迷近距離接觸，並一同觀賞《煙灰》的第一集。

Kingston、Leo、Sing平均身高達180cm，三人受訪大談首次擔正的心情，Kingston與Leo在劇中挑戰男男CP，多多少少也有動了真感情。問到拍攝親熱器時有否尷尬？ Kingston表示：「大家又傾吓自己嘅過往，同埋星座，之後再慢慢去研究劇本。」Leo自爆跟Kingston同樣是喜歡研究星座，所以相當投契。Leo今次挑戰男男親熱場面，他指事前經過多次排練，最後比想像中順利得多，大家亦有默契，好多時都要互相協調。

除了大學畢業的Sing是首次演戲，Kingston和Leo均有演出經驗，前者在拍攝《煙灰》前剛在溫哥華演藝學院畢業，加上亦曾參演過內地的作品，今次可以加入以往經驗演出。