樊亦敏唔知鄭世豪講邊個 讚劉家輝身體非常好

樊亦敏今日出席《驅魔速遞》開鏡拜神儀式，同劇還有周嘉洛、吳偉豪、沈可欣等《愛•回家之開心速遞》演員參與。樊亦敏很開心與周嘉洛、吳偉豪再次合作，「因為以前同佢哋比較少接觸，希望大家俾個機會，支持『三太』新形象、新演繹。作為一個演員，咩角色都要做下，我好鍾意呢個角色，又有咁多對手，熱切期待。」
提到新一輯《愛•回家之三代同糖》備受壓力，她明白上一輯播了一段時間陪大家成長，大家需要時間適應新舊劇交替，盼大家也支持新一輯的同事，因為他們也很努力為大家帶來歡樂。
對於鄭世豪在網上的言論，她表示不知道世豪所指的是誰，「係有無限空間去想像，相信大家太愛呢個劇集，希望有啲嘢唔好完結，但大家十年努力係好有愛、正力量，都係嗰句，演員自己本身、社會環境，十年經歷好多高高低低。網上嘅嘢，係會傳好多嘢，並唔係大家睇咁。希望大家睇呢啲花邊新聞同事，都留意返我哋俾咗好多愛心、發揮正能量。」
早前有報道再提及她是Hermès尊貴客戶，樊亦敏表示自己不是富豪，只是單身關係，沒有太多負擔可以做自己喜歡的東西，「搵到合適伴侶當然好重要，相信大家太鍾意三太，所以投射我本人度。女人一定有啲手袋傍下身，無論咩牌子都好，我唔止一個牌子，襯到我心情就得！富有最緊要係身體健康、朋友、日常開心，呢個係我嘅富有定義。」
問到劉家輝師傅的近況，她說：「佢好好丫！佢面色紅潤，靚仔！都係有頑皮嘅時候，佢啲徒孫探佢嘅時候，會叫人打番套拳嚟睇。佢見到有變形金剛會拎嚟玩，佢好OK！好多朋友都好好，秋官、黑妹姐，有啲導演、武師公會啲導演都想約家輝哥出去飲茶，但天氣太熱又或者其他情況，我哋都要搵個合適時間出去飲茶。如果下次有機會，我會喺social media影返啲相俾大家睇下，我有時問佢有冇喺電視睇到我，佢會藐我囉，我就問佢『我靚唔靚？』佢就話『靚！』佢好努力康復，多謝大家關心！」