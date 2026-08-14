樊亦敏唔知鄭世豪講邊個 讚劉家輝身體非常好

樊亦敏今日出席《驅魔速遞》開鏡拜神儀式，同劇還有周嘉洛、吳偉豪、沈可欣等《愛•回家之開心速遞》演員參與。樊亦敏很開心與周嘉洛、吳偉豪再次合作，「因為以前同佢哋比較少接觸，希望大家俾個機會，支持『三太』新形象、新演繹。作為一個演員，咩角色都要做下，我好鍾意呢個角色，又有咁多對手，熱切期待。」

提到新一輯《愛•回家之三代同糖》備受壓力，她明白上一輯播了一段時間陪大家成長，大家需要時間適應新舊劇交替，盼大家也支持新一輯的同事，因為他們也很努力為大家帶來歡樂。 對於鄭世豪在網上的言論，她表示不知道世豪所指的是誰，「係有無限空間去想像，相信大家太愛呢個劇集，希望有啲嘢唔好完結，但大家十年努力係好有愛、正力量，都係嗰句，演員自己本身、社會環境，十年經歷好多高高低低。網上嘅嘢，係會傳好多嘢，並唔係大家睇咁。希望大家睇呢啲花邊新聞同事，都留意返我哋俾咗好多愛心、發揮正能量。」