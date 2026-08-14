唐詩詠曾被法國大師鬧「廢物」 拍戲壓力過大越洋致電陳國邦求救

前TVB視后唐詩詠離巢後首度參演ViuTV劇集《日落下的彩虹》，飾演潘燦良妻子「馬麗君」，突破過往溫柔女友形象，演活經歷婚姻危機的中年母親，獲網民激讚聲線、咬字、語速均有極大突破。她本人在Threads上親自回覆：「做自己比任何事情更重要」﹑「唔好用一台去框住一個演員」。 擺脫「大台框框」的唐詩詠，日前獲邀擔任葉念琛YouTube頻道《Meaningful》王牌節目《琛導Casting》嘉賓，與導演葉念琛進行一場長達一小時的深度對談。她在訪問中罕有地剖白入行多年的心路歷程。從拍攝電影《異靈靈異》時被工作人員當作小偷、到《鐵馬尋橋》首度感受到「進入角色」的震撼、再到遠赴馬來西亞跟隨法國戲劇大師Philippe Gaulier上課卻被當眾辱罵「廢物」，她更首度公開陳國邦如何在電話中教她「甚麼都不要想」進入片場、以及田蕊妮狠批她「說對白好像收音機」的關鍵時刻。

被姦戲成轉捩點 唐詩詠在TVB早期拍了大量劇集，她坦言起初對演戲的興趣只停留在「好像不錯、挺有趣」的層面，直至遇上李添勝監製的《鐵馬尋橋》，情況才徹底改變。劇中她飾演的角色阿雁慘被強姦，將秘密埋藏心中多時後，終於向劇中哥哥剖白。她回憶該場戲：「我這一生都記得。我從來沒有試過，發現原來我在角色裡面。」她解釋，因為劇中家庭關係建立得很好，加上導演們都非常資深，由彩排開始便讓她快速進入狀態，「他們沒有多餘的空間讓我去玩耍」。

唐詩詠在訪問中自爆，首次與古天樂合作電影《逃出生天》時，因對方氣場太強而極度緊張，壓力爆煲。她憶述：「古生嘅氣場係好勁，你見到佢喺現場，成個氣勢已經唔同。」作為後輩兼初次合作，她在片場完全不敢靠近古天樂，更遑論主動交流。「我好緊張，點算，直頭想喊。」她形容自己在片場處於「很迷茫的狀態」，完全不知道該如何應對。在拍攝現場，她多次致電TVB亦師亦友的陳國邦求救。陳國邦在電話中跟她說：「你信心不足而已，你知道你要做些什麼，你也知道你可以做到。」但她仍處於恐懼之中，第二次打電話時陳國邦對她說：「你甚麼都不要想，你就用這個狀態，你走進去吧。最好的狀態，就是你一定要在現場感受到所有東西。你一直在想你自己很害怕，其實你比之前會更差。」

台上爆喊無人理 唐詩詠形容這是她演戲路上第一次正式「求助」。古天樂事後得知此事，亦笑言她「真係Silly」。她坦言，那次經歷讓她明白到，面對氣場強大的對手，唯一的方法就是「放下恐懼，專注當下」。 唐詩詠最震撼的經歷，是遠赴馬來西亞跟隨法國戲劇大師Philippe Gaulier上課。她坦言出發前完全沒有做功課，不知道老師是誰、不知道課堂內容，連「小丑課」是甚麼也不知道。第一天排隊上台即興表演，她走出去還在想自己做什麼，老師已用著名的小鑼鼓「叮」她走，並當眾說：「你走吧，你是廢物。」其後更說：「作為一個演員，我不想看你；作為一個人，你又不知做什麼。」她回憶：「那一刻我呆了，旁邊的人沒有理會，他們繼續在我旁邊表演，我自己坐在那裡，我就在台上哭。那場景你想想，在舞台劇，有個人坐在那裡哭，然後旁邊沒有人理會，猶如垃圾，旁邊有一堆人在演戲。」更令她難堪的是，她在洗手間遇上甄詠蓓，對方安慰她「你不用理會他，你不要哭」，但「這些字眼對我來說都沒有意思，因為那一刻我的人生到達很低點」。