胡杏兒自認嚴母管教3子 睇報道先知老公同黃宗澤攬攬

胡杏兒昨日到紅館現身《SHINE ON！保良慈善演唱會》獻唱，她透露囝囝也是保良局學校的學生，他們亦有到場看她的演出。問到杏兒是慈母還是嚴母，她說：「我平時都好惡，三隻馬騮我唔惡點治到佢哋。一曳就即刻鬧，三個仔真係搞唔掂！其實我老公惡啲，佢嗰種係不怒而威，佢一講佢哋就聽，我睇嗰啲研究話爸爸把聲一聽落去，個音會對小朋友驚啲。」 談到陳凱琳與囝囝看戲的風波，杏兒表示有留意，明白小朋友有時太興奮會騷擾到別人，自己也會特別留意住，希望事件盡快過去。她表示會不時叮囑三子在外應有的表現，解釋給他們知在外面跟在家不同。

杏兒缺席楊明婚禮有原因 杏兒老公李乘德早前出席楊明和莊思明的婚禮，但未見她一同出席，她解釋因為暑假，一早訂了機票酒店和小朋友去旅行，突然收到莊思明的婚禮邀請，自己只能參加莊思華的訂婚宴，之後帶小朋友去旅行，老公則出席埋思明的婚宴才跟她及三子繼續行程。 老公攬攬黃宗澤 對於老公與舊愛黃宗澤在馬來西亞擁抱一事，杏兒笑言兩人其實原本並不相識：「佢哋係唔識嘅，但而家社交媒體好發達，喺啲片段或者IG嗰度見到對方，你都會覺得好似你識嗰個人。好似我有時會碌到啲人，其實我明明唔識佢㗎，但因為我又成日見到佢喎，我又好似有關注佢，咁我見到佢都會變到好似朋友咁。我覺得大家都係成年人，其實都係好正常嘅一個問候，唔會無緣無故『哦，我睇你唔到』，唔會咁樣囉。」