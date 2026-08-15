做完《愛‧回家之開心速遞》是非不絕 張景淳借狼人殺揭職場霸凌內幕

沒有人發現才是至高境界

正當風波成為全城熱話，《愛‧回家之開心速遞》另一拍檔張景淳亦有感而發，昨日（8月14日）於Threads一篇關於「職場霸凌」文章下留言，他寫：「記得以前跟好友圈玩狼人殺遊戲的經歷裡，真正高技巧的狼，是躲在互相猜疑的人裡裝村民。在需要傳譯自己時比誰都裝得更像一個好村民。高技巧裝得好根本沒一個村民/外人能看穿他才是一直每晚在暗裡引導各人產生矛盾的源頭。最後釀成只有獵人走出來互相殘殺，守衛也出來替躲起來打扮成良好村民的狼去擋刀。唯獨小女孩因為特殊身份，可知道誰是狼。但小女孩一旦開始表現出疏遠並嘗試把狼曝光，也會被狼抹黑/追殺。而真正厲害的狼，真的是到最後一個村民都死了，到剩下最後三人都仍然是小圈裡身在最局外人的位置，至終都不會有人發現他。這才是至高境界的狼。這就是狼人殺遊戲外人看得有趣之處，大概這裡所說的職場，好像也是一場這樣的遊戲吧！」留言一出，網民紛紛揣測誰是張景淳所指的「狼王」，除了眾矢之的「大小姐」林淑敏，連飾演Terry熊智健的李偉健以及湯盈盈今次都成了嫌疑人物。